Auch aus Deutschland funktioniert «Der Heiratsmarkt» nicht

Quotennews

Bei der letzten Folge waren die Home-Dates angesagt. Weiterhin war das Format kein Straßenfeger.

Nach mehreren Wochen Dreharbeiten haben sich die Nicht-Singles auf die Heimreise begeben und im großen Finale standen die Dates in Deutschland an. Unter anderem waren die Produktionsteams beim gemeinsamen Kartfahren von Ornella und Alex dabei, die auch zwischendurch Fallschirm sprangen. Bei Jay Jay und Juliette stand eine spektakuläre Seilbahnfahrt auf dem Programm. Zum Schluss kamen die Karten auf den Tisch: Wie geht’s weiter?Bei ProSieben blieben die Einschaltquoten weiter unspektakulär. Schon in den vergangenen Wochen konntebei der roten Sieben nicht überzeugen. Ob die Paare im Anschluss an die Dreharbeiten eventuell doch noch auseinander gingen, ist ebenso unklar. 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die letzte Folge, die einen Marktanteil von 1,8 Prozent holte. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,20 Millionen ausgewiesen, der Marktanteil wurde auf 4,5 Prozent beziffert.Zwischen 22.20 und 01.35 Uhr wiederholte ProSieben . Der dreistündige Zusammenschnitt ergatterte 0,14 Millionen Zuschauer und fuhr 1,4 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen waren 0,08 Millionen dabei, die 4,1 Prozent brachten. Am Vorabend unterhielt0,56 Millionen Zuschauer, das Thema „Young School: So lernt es sich weltweit“ fuhr 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.