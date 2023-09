Amar: Am meisten Spaß macht es doch mitzuquizzen

Interview

Seit Montag führt der Social-Media-Star Amar durch die Joyn-Ausgaben des «Quiz Taxis». Wir haben mit ihm über die neue Version gesprochen.

Wir haben im Rahmen der ersten Produktion sechs Folgen abgedreht.Das denke ich nicht. Thomas Hackenberg lässt auf Kabel Eins mit neuen Folgen ein sehr beliebtes Format wieder aufleben, da werden sich bestimmt viele Fans der Sendung freuen. Was wir für Joyn produziert haben, zielt darauf ab, neue und größtenteils jüngere Menschen für das «Quiz Taxi» zu begeistern, die Unterhaltung vorzugweise auf Videoplattformen statt im linearen TV konsumieren.Sowohl als auch. Für einen Drehtag haben wir uns überlegt, dass es unterhaltsam wäre, auch einige bekannte Gesichter mit dem «Quiz Taxi» zu überraschen. Wir haben in Köln gedreht, weshalb wir Kollegen aus dem Raum Köln auf eine Fahrt mitgenommen haben. Darunter z.B. Nova, Rewi und Marc Eggers.Am meisten Spaß macht es doch mitzuquizzen, deswegen sollten auch einige Fragen aus der Lebenswelt der Zielgruppe auftauchen. So hat die Redaktion neben Fragen zu Allgemeinwissen auch ein wenig spezifischere Fragen z.B. zu den Themen Neue Medien oder Gaming eingebracht.Nein, ich mag es sehr, mich und meine Vorstellungen einzubringen, deshalb haben wir immer alles eng abgestimmt. Allerdings eher in einer „Quality Gate“ Funktion und nicht als Bestandteil des Teams.Das Spielprinzip ist im Kern immer noch das gleiche, Quiz-Formate sind aus meiner Sicht fast zeitlos und machen Spaß. Lediglich einige Anpassungen zielen stärker auf die Gewohnheiten der heutigen Informationsbeschaffung ab. So erlaubt ein Joker z.B. mit dem Smartphone nach der richtigen Antwort zu suchen.Der Medienkonsum hat sich in den letzten Jahren einfach stark verändert und entwickelt sich auch weiterhin weg vom klassischen TV, hin zu On-Demand Content auf entsprechenden Plattformen. Meine Zuschauer sind deutlich stärker auf diesen Plattformen unterwegs, als dass sie sich das TV-Programm anschauen. Demnach ist es nur sinnvoll, das Format so auszuspielen. Es wäre mal interessant, wie viele der Kabel Eins-Zuschauer wüssten, wer da das «Quiz Taxi» auf Joyn fährt.Das frage ich mich auch manchmal. Ich hatte ein Thema, das viele interessiert hat und konnte mit meiner Persönlichkeit etwas addieren, das sich die Leute gerne anschauen. Und dann geht es vor allem darum, dranzubleiben, fleißig zu sein und sich mit der wachsenden Community weiterzuentwickeln. Ich habe viel Freude daran und bin sehr dankbar, dass es so gut funktioniert.Darüber könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Ich denke du musst in deinem Thema sehr gut sein. Egal, ob du die Leute als Comedian zum Lachen bringst, Schminktipps gibst oder Gaming Content bringst. Dazu musst du deine Persönlichkeit einbringen und Trends kreieren bzw. adaptieren. Die Leute kommen wegen dir wieder und weil du ihnen Einblicke gibst, die sie ohne dich nicht hätten.Im Kern habe ich sechs Leute an meiner Seite, z.B. Projektmanager, Cutter, Technik-Support. Das wird aber ganz schnell viel mehr, wenn Projekte anstehen, oder wenn man meine Twitch Mods dazurechnet.