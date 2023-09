sixx und Maxx mit Marathon-Programmierungen am Feiertag

TV-News

Am 3. Oktober ist der Start für eine weitere «Inside»-Reihe vorgesehen, die von einem passenden Serien-Marathon eingeleitet wird. Bei sixx beschränkt man sich sogar zwei Tage lang auf ein Daytime-Format.

Die beiden kleineren Sender sixx und ProSieben Maxx haben ihr Programm für den Feiertag am 3. Oktober bekannt gegeben. Beim männlichen ProSieben-Spartensender fällt auf, dass die Doku-Reihean einem ungewohnten Sendetag fortgesetzt wird, was wohl auch im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Rugby-WM stehen dürfte. Nach «Star Trek», «Star Wars», «Fast & Furious» und «Marvel» geht ProSieben Maxx nunund platziert den Auftakt der sechsteiligen Reportage-Reihe mit einer Doppelfolge auf den Dienstagabend um 21:45 Uhr. Die bisherigen Serien ging stets donnerstags auf Sendung, am 5. Oktober ist auf diesem Sendeplatz aber das Rugby-Spiel zwischen Neuseeland und Uruguay eingeplant.«Inside The Simpsons» beleuchtet die Entstehung der weltweit beliebten Zeichentrickserie, die seit über drei Jahrzehnten enormen Einfluss auf die Popkultur hat. In exklusiven Interviews berichten Beteiligte über die Entwicklung des Formats vom zweiminütigen Clip bis hin zum heutigen Primetime-Phänomen. Zu sehen ist unter anderem auch Anke Engelke, die die Figur Marge Simpsons synchronisiert. Zu hören ist Engelke bereits im Vorlauf, denn Maxx zeigt 14:40 Uhr den gesamten Tag der Deutschen Einheit über insgesamt 14 Episoden der gelben Familie aus Springfield. Davor ist vertraut ProSieben Maxx elf-Ausgaben.Tatsächlich noch unkreativer ist das Daytime-Programm von Frauensender sixx . Dort zeigt man von morgens bis zur Primetime die Renovierungs-Reality– und das an gleich zwei Tagen. sixx beschränkt sich nämlich auch am Brückentag, 2. Oktober, auf die Programmfarbe. An beiden Tagen beginnt der Marathon jeweils um 10:00 Uhr. Am Montag geht es um 20:15 Uhr dann mitweiter, am Dienstag folgt