Hulu kündigt «Lady Bird Diaries» an

US-Fernsehen

Der Dokumentarfilm handelt von Lady Bird Johnson.

ABC News Studios gab in Zusammenarbeit mit Trilogy Films bekannt, dassvon der preisgekrönten Filmemacherin Dawn Porter («John Lewis: Good Trouble» und «Bobby Kennedy for President») am Montag, 13. November, auf Hulu Premiere haben wird. Der bahnbrechende Dokumentarfilm wirft einen Blick auf eine der einflussreichsten und am wenigsten verstandenen First Ladys und zeigt Audioaufnahmen aus den 123 Stunden persönlicher und aufschlussreicher Tagebücher, die Lady Bird Johnson nach der Ermordung von JFK aufzuzeichnen begann und während der gesamten Amtszeit ihres Mannes fortführte. Der Film, der nur auf Hulu startet, basiert auf Julia E. Sweigs gefeierter New York Times-Bestseller-Biografie "Lady Bird Johnson: Hiding in Plain Sight" und dem achtteiligen ABC Audio und Best Case Studios-Podcast «In Plain Sight: Lady Bird Johnson»."Ich habe so viel gelernt, als ich diesen Film drehte", sagte Porter. "Lady Bird Johnsons Weg ist so vielen Frauen vertraut, die hinter den Kulissen arbeiten, Unmögliches vollbringen und dafür keine Anerkennung erhalten. Es war eine Freude, endlich die Kamera auf sie zu richten und eine der einflussreichsten, wenn auch nicht bekanntesten First Ladies Amerikas zu beleuchten.""Die ABC News Studios sind stolz darauf, mit der preisgekrönten Filmemacherin Dawn Porter zusammenzuarbeiten, die in ihrer einzigartigen und zeitlosen Erzählung eine bekannte Periode der Geschichte aus der persönlichen Sicht von Lady Bird Johnson schildert", sagte Mike Kelley, Leiter der ABC News Studios. "Es war aufregend, die Reise und den Schwung dieses besonderen Dokumentarfilms seit seiner Weltpremiere auf der SXSW zu erleben, was ein Zeugnis für das talentierte Team von Geschichtenerzählern ist."«The Lady Bird Diaries» wird von Trilogy Films für ABC News Studios produziert. Dawn Porter und Kim Reynolds sind die Produzenten. Victoria Thompson und Jacqueline Glover sind ausführende Produzenten für ABC News Studios. Julia Sweig, Adam Pincus und Best Case Studios sind ausführende Produzenten. Eli Holzman und Aaron Saidman sind ausführende Produzenten für Sony Pictures Television, der Muttergesellschaft von Trilogy. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet, und Reena Mehta ist die SVP für Streaming und digitale Inhalte.