Umweltfreundliche Flugreisen - nicht nur billig, sondern auch grün?

18. September 2023, 09:39 Uhr

Wir alle lieben es, die Welt zu erkunden. Reisen ist nicht nur ein Luxus, sondern in vielen Fällen ein integraler Bestandteil unseres modernen Lebens.

Fliegen wird nachhaltiger - immer mehr Airlines ändern ihre Perspektive

Eine Fluggesellschaft mit einer nachhaltigen Vision

Warum ist das so wichtig?

Nachhaltige Flugzeugtreibstoffe: Die Zukunft des Flugverkehrs

Experimentieren mit SAFs

Und während wir Passagiere den Luxus genießen, "einfach nur einzusteigen," liegt die gewaltige Aufgabe der Modernisierung und Verbesserung der Luftfahrtindustrie in den Händen einiger Unternehmen.Während einige Fluggesellschaften den Zielen zur Emissionsreduzierung hinterherhinken, gibt es andere, die das Ruder in die Hand nehmen und aktiv daran arbeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren.In den letzten zehn Jahren hat sich die Nachhaltigkeit im Flugverkehr von einem Randthema zu einem zentralen Anliegen entwickelt. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) ist die Luftfahrtindustrie für etwa 2-3% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Mit dem wachsenden Bewusstsein für den Klimawandel und die Umweltzerstörung wächst der Druck auf die Fluggesellschaften, umweltfreundlichere Praktiken einzuführen.Diese Dringlichkeit hat zu Innovationen und Investitionen in die Nachhaltigkeit geführt, selbst bei Budget-Airlines, die sich traditionell auf kostensparende Maßnahmen konzentrieren. Eine solche Fluggesellschaft, die sich durch ihr Engagement für umweltbewusstes Reisen auszeichnet, ist Wizz Air.Was umweltbewusste Airlines von anderen unterscheidet, sind nachprüfbare Investitionen in Nachhaltigkeitsinitiativen. Obwohl Wizz Air im hart umkämpften Segment der Billigfluggesellschaften tätig ist, traten in den letzten Jahren diese Thematiken in den Vordergrund. In einem Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2019 zufolge zeigte sich, dass die Airline unterhalb der vorgegebenen Richtwerte lag und somit eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen pro Passagierkilometer ermöglichte.Das Unternehmen hat zudem ein freiwilliges Kompensationsprogramm eingeführt, das es Passagieren ermöglicht, in Umweltprojekte zu investieren und so die Kohlenstoffemissionen ihres Fluges zu neutralisieren.Durch das Angebot von Klimaschutzprogrammen und die Investition in eine moderne Flugzeugflotte, die bis zu 20% treibstoffeffizienter ist, setzt Wizz Air ein Zeichen in der Kategorie der Billigfluggesellschaften. Der Jahresbericht des Unternehmens zeigt eine stetige Verringerung der Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Vorjahr und unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige Praktiken. Doch Wizz Air ist nicht alleine - einige andere Fluggesellschaften holen nach.Da der Flugverkehr weiter zunimmt - laut IATA-Prognosen werden bis 2037 voraussichtlich 3,5 Milliarden Passagiere befördert -, werden die Auswirkungen auf die Umwelt nur noch weiter zunehmen, wenn die Fluggesellschaften keine konkreten Maßnahmen ergreifen, um diese Auswirkungen zu mindern.Der Fokus von Billigairlines auf Nachhaltigkeit zeigt, dass es für Fluggesellschaften, selbst für günstige Fluglinien, möglich ist, verantwortungsvoll zu arbeiten und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise anzubieten.Die Kompensation von Treibhausgasemissionen ermöglicht es Fluggästen und Fluggesellschaften, in Umweltprojekte zu investieren, die Treibhausgasemissionen einfangen oder reduzieren und so die während eines Fluges verursachten Emissionen effektiv ausgleichen.Eine weitere wirkungsvolle Strategie ist die Modernisierung der Flotte von Fluggesellschaften. Neuere Flugzeugmodelle sind so konstruiert, dass sie treibstoffeffizienter sind und dadurch weniger Kohlendioxid pro zurückgelegter Meile ausstoßen. Einem Bericht der International Air Transport Association (IATA) zufolge sind moderne Flugzeuge bis zu 20% treibstoffeffizienter als ihre älteren Pendants.Wizz Air ist ein gutes Beispiel dafür, dass Fluggesellschaften, die in Klimaschutzprogramme und die Modernisierung ihrer Flotte investieren, einen spürbaren Beitrag zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Luftfahrt leisten. Ein weiterer Vorteil der Modernisierung betrifft die Verspätungen. Alte Flugzeuge sind anfälliger für technische Probleme, die Verspätungen verursachen können. Dank der Investitionen in eine modernere Flotte hat Wizz Air seine Pünktlichkeitsrate deutlich verbessert. Das kommt nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den Passagieren zugute.Trotz aller Fortschritte kann es natürlich immer noch zu Problemen wie Annullierungen oder Verspätungen kommen. In solchen Fällen können Passagiere bei Wizz Air Entschädigungen einfordern.Letztendlich lässt sich sagen: Für umweltbewusste Reisende kann die Wahl einer solchen Fluggesellschaft eine Möglichkeit sein, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und gleichzeitig die Vorteile des Flugverkehrs zu genießen.Nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) werden zunehmend zum Eckpfeiler der Nachhaltigkeitsbemühungen der Luftfahrtindustrie. Diese Kraftstoffe werden aus nachhaltigen, erneuerbaren Ressourcen hergestellt und können den Kohlenstoff-Fußabdruck des Flugverkehrs erheblich reduzieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen fossilen Düsenkraftstoffen können SAFs aus einer Vielzahl von Quellen wie Altöl, landwirtschaftlichen Rückständen und sogar Algen gewonnen werden.Die Verwendung von SAFs ist nicht mehr nur auf Laborexperimente beschränkt, sondern wird immer mehr zur praktischen Realität. Fluggesellschaften beginnen, SAFs mit konventionellem Düsentreibstoff zu mischen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Laut einer International Civil Aviation Organization-Studie haben SAFs das Potenzial, die Emissionen von Flugzeugen um bis zu 80% zu reduzieren. Dies ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass der Luftfahrtsektor im Jahr 2019 über 915 Millionen Tonnen CO2 emittiert hat, wie die International Air Transport Association (IATA) berichtet.Kondensstreifen.Dabei handelt es sich um die sichtbaren Spuren von kondensiertem Wasserdampf, die Sie oft nach einem Flugzeug sehen. Kondensstreifen sind dafür bekannt, dass sie die ausgehende langwellige Strahlung abfangen und so zur globalen Erwärmung beitragen. Die Studie ergab, dass SAFs nicht nur die CO2-Emissionen reduzieren, sondern auch die Bildung von Kondensstreifen minimieren könnten, was einen doppelten Vorteil bei der Abschwächung des Klimawandels darstellt.Mit ihren nachgewiesenen Vorteilen, die durch strenge akademische Studien belegt sind, werden SAFs in der Zukunft des nachhaltigen Flugverkehrs eine entscheidende Rolle spielen.Unser Klima ist in Bewegung, und es ist unerlässlich, dass sich die Fluggesellschaften entsprechend anpassen. In den letzten Jahren haben einige Fluggesellschaften, u.a. Wizz Air, beachtliche Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit erzielt. Von der Einführung von CO2-Ausgleichsprogrammen bis zur Modernisierung ihrer Flugzeugflotten haben diese Airlines innovative Maßnahmen ergriffen, um den ökologischen Fußabdruck des Fliegens zu verringern. Ein Schritt in die richtige Richtung - das Ziel haben wir jedoch noch nicht erreicht.