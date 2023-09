«Grill den Henssler» beendet Sommer-Specials erfolgreich

Quotennews

Auch wenn man mit den Topwerten der Vorwoche nicht mehr mithalten konnte, stellte die Ausgabe dennoch einen guten Abschluss für die Sommerstaffel dar.



ging am gestrigen Abend in die letzte Folge des Sommer-Specials. Diesmal musste sich Steffen Henssler gegen «Morden im Norden»-Kommissar Sven Martinek, Comedienne Tahnee und Moderator Jan Köppen behaupten. Unter der Moderation von Laura Wontorra landete wieder so einiges auf dem Grill. Letztlich musste dann jedoch die Jury aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach überzeugt werden.In der Woche zuvor hatte man sich auf den bisherigen Bestwert der Specials von 1,49 Millionen Fernsehenden sowie starken 7,4 Prozent Marktanteil gesteigert. VOX konnte auch mit den 0,42 Millionen Jüngeren zufrieden sein, welche eine überzeugende Quote von 9,5 Prozent lieferten. Dieses Niveau konnte man gestern nicht ganz halten. Dennoch sorgten die 1,36 Millionen Interessenten weiterhin für hohe 6,4 Prozent. Bei den 0,36 Millionen Umworbenen ging es ein Stück abwärts auf gute 7,3 Prozent Marktanteil.Kabel Eins hatte zur Primetimeim Programm. Gegenüber der Vorwoche baute der Sender die Reichweite von 0,81 auf 0,86 Millionen Menschen aus. Dennoch stagnierte der Marktanteil bei einem guten Resultat von 3,3 Prozent. In der Vorwoche hatten 0,27 Millionen Werberelevante eingeschalten, gestern 0,28 Millionen. Allerdings sank die Quote hier von 4,8 auf gute 4,6 Prozent.