«Black Widow» lässt sämtliche Konkurrenz weit hinter sich zurück

Quotennews

ProSieben führte mit der Free-TV-Premiere die privaten Sender mit deutlichem Abstand an.



Das gestrige Filmduell entschied ProSieben mehr als deutlich für sich. Für die Free-TV-Premiere des Actionfilmsfanden sich 2,25 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was einen ausgezeichneten Marktanteil von 9,3 Prozent zur Folge hatte. So war ProSieben zur Primetime mit Abstand der erfolgreichste der privaten Sender. Die 0,87 Millionen Jüngeren landeten zudem bei sehr starken 15,4 Prozent.schloss sich mit 0,93 Millionen Interessenten an, wodurch der Marktanteil weiter auf überragende 10,9 Prozent erhöht wurde. Auch bei den 0,37 Millionen Umworbenen standen nun hervorragende 19,2 Prozent auf dem Papier.Sat.1 reihte sich mit der Komödieein deutliches Stück dahinter ein. Mit 1,23 Millionen Zuschauern landete man knapp über dem Senderschnitt bei 5,0 Prozent. Die 0,75 Millionen Werberelevanten räumten mit herausragenden 12,9 Prozent Marktanteil hingegen ebenfalls ab. «Lommbock» ► fiel ab 22.35 Uhr auf 0,30 Millionen Neugierige und maue 2,7 Prozent zurück. Einzig die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei knapp überdurchschnittlichen 6,5 Prozent Marktanteil.RTLZWEI konnte mitnicht mit der Konkurrenz mithalten. 0,42 Millionen Filmfans bedeuteten nur magere 1,6 Prozent Marktanteil. Die 0,30 Millionen Jüngeren erzielten zumindest hohe 5,0 Prozent.stagnierte bei einem Publikum von 0,28 Millionen Menschen weiterhin bei 1,6 Prozent. Die 0,18 Millionen Umworbenen fielen auf gute 4,4 Prozent zurück.