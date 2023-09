Sat.1 Emotions setzt auf eine australische Sitcom

TV-News

Die Programmplaner strahlt in der Nacht auf Samstag die achtteilige Serie namens «Speadsheet» aus.

Das australische Paramount+-Originalwandert zu Sat.1 Emotions . Die Serie ist seit 20. Oktober 2021 beim Streamingdienst zu sehen. In der Hauptrolle sind Katherine Parkinson, Rowan Witt, Stephen Curry und Katrina Milosevic zu sehen. Hinter dem Projekt stecken Catherine Nebauer und Rick Meuer, Northern Pictures drehte das Format in Melbourne.Bei Sat.1 Emotions ist die neue Serie erstmals ab Freitag, den 6. Oktober 2023, um 23.55 Uhr zu sehen. Innerhalb von vier Wochen wird man die achtteilige erste Staffel zeigen. Die Serie beginnt mit der Folge „Checkliste“, die von Kala Ellis geschrieben und von Darren Ashton verfilmt wurde.Darum geht’s: Lauren hat alle Hände voll zu tun, um ihrer Verantwortung im Job und zu Hause gerecht zu werden. Trotzdem findet die alleinerziehende Mutter noch genug Zeit für heiße Gelegenheitstreffen mit Männern. Zusammen mit ihrem besten Freund und Arbeitskollegen Alex entwickelt sie einen Plan, der Ordnung in ihr wildes Liebesleben bringen soll. Eine Excel-Liste, in der all ihre Dates penibel genau aufgelistet sind ...