Discovery macht mit «Naked and Afraid» weiter

US-Fernsehen

Mitte Oktober 2023 werden die neuen Folgen der Reality-Show ausgestrahlt.

Von ungezähmten, regennassen Dschungeln bis hin zu trockenen Graslandschaften voller Wildtiere haben Superfans und Überlebensexperten gleichermaßen die Chance, sich in den extremsten Situationen zu beweisen, wennam Sonntag, den 15. Oktober um 20.00 Uhr auf Discovery Channel Premiere hat. Ohne Essen, ohne Wasser und ohne Kleidung gehen die Teilnehmer an ihre Grenzen und wagen sich in die Wildnis, wo sie trotz aller Widrigkeiten durchhalten.Zum Auftakt der Staffel, in der normale Menschen mit wenig Outdoor-Erfahrung versuchen, vom Zuschauer zum Überlebenskünstler zu werden, begeben sich eine Intensivkrankenschwester und ein Banker, der bei einem verheerenden Autounfall einen Hirnschaden erlitten hat, auf eine brutale 14-tägige Reise durch die Wildnis. Trotz jahrelanger Rehabilitation und medizinischer Ausbildung müssen sie extreme Temperaturen, unerbittliche Moskitos und die giftigste Schlange Mexikos überleben.In dieser Saison variieren die Herausforderungen zwischen 14 und 21 Tagen, aber sie sind genauso zermürbend und rau wie immer. Ein Zirkusartist, unerfahrene Stadtbewohner und sogar eine frühere Teilnehmerin, die nach der Vergiftung des Wassers in ihrer letzten Herausforderung auf Wiedergutmachung aus ist, müssen sich den Gefahren von Mutter Natur stellen, in der Hoffnung, «Naked and Afraid» zu überleben.