More4 macht Serie über Modelleisenbahn

England

Im Mittelpunkt der vierteiligen Serie steht der Musikproduzent Pete Waterman.

Channel 4 hatbei der Workerbee Group (A Banijay UK Company) in Auftrag gegeben. Die neue vierteilige Serie mit dem legendären Musikproduzenten Pete Waterman wird die verrückte und wunderbare Welt der Miniaturmodelleisenbahnen auf More 4 erkunden. Die Idee zu dieser Serie entstand aus Watermans lebenslanger Faszination für Eisenbahnen. Neben seinem prall gefüllten Terminkalender als einer der besten Popmusik-Autoren des Landes betrachtet sich Waterman auch als Vollzeit-Modelleisenbahn-Enthusiast.Für die Serie reist Waterman durch das ganze Land, um sich mit einigen seiner berühmten Freunde zu treffen, die seine Leidenschaft für Miniaturen teilen, darunter Jools Holland, Eddie Izzard, James May und Francis Rossi. Von einem exklusiven Blick auf eine ganz besondere Arbeit von Holland, an der er seit über zwölf Jahren arbeitet, bis hin zur Unterstützung von Status Quo's Rossi bei der Suche nach Inspiration für seine allererste Anlage, wird jeder Gast eine neue Perspektive auf die Freuden dieses wunderbaren Hobbys bieten.Waterman wird nicht nur die Modelle seiner Freunde bestaunen, sondern auch nach neuen Tipps und Tricks Ausschau halten, um seine eigene brandneue Modelleisenbahn fertigzustellen, ein gigantisches Ausstellungsstück, für dessen Bau er nur sechs Monate Zeit hat, bevor es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Pete Waterman sagte: "Solange ich denken kann, bin ich von der Welt der Miniaturmodelleisenbahnen fasziniert. Es war eine große Freude, die Magie dieser Subkultur mit den Zuschauern zu Hause zu erforschen und dabei alte Freunde wie Jools, Eddie, James und Francis wiederzutreffen!"