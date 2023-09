«Curses!» kommt im Oktober

US-Fernsehen

Die Serie von Dreamworks Animation soll am 27. Oktober starten.

Apple TV+ hat ein unterhaltsames Herbstprogramm für Kinder und Familien angekündigt, das sowohl CG- als auch Stop-Motion-Animationen enthält, darunter die brandneue Serie, die am 27. Oktober startet, die zweite Staffel von, die am 29. September Premiere hat, und ein neues Halloween-Special von, das ab 20. Oktober abrufbar ist.«Curses!» ist eine brandneue animierte Abenteuer-Komödie für Kinder von DreamWorks Animation, die pünktlich zu Halloween am Freitag, 27. Oktober, on air geht. Als ein generationenlanger Familienfluch Alex Vanderhouven in Stein verwandelt, liegt es an seinen beiden Kindern Pandora und Russ und seiner Frau Sky, die von ihren Vorfahren gestohlenen Artefakte in ihr rechtmäßiges Zuhause zurückzubringen, um den Fluch endgültig zu brechen.Die Serie wird von Jim Cooper («DreamWorks Dragons») und Jeff Dixon («The Hurricane Heist») entwickelt und produziert. Autor/Regisseur John Krasinski («A Quiet Place») fungiert außerdem als ausführender Produzent und Allyson Seeger («A Quiet Place») als Co-Executive Producer. Leo Riley («Guardians of the Galaxy») ist leitender Produzent, während Chris Copeland («Kipo and the Age of Wonderbeasts») und Justin Copeland («Wonder Woman: Bloodlines») als kreative Berater fungieren.