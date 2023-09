Miriam Margolyes steigt bei «Doctor Who» ein

England

Die Episoden sind schon seit etwa einem Jahr im Kasten, jetzt wurde eine neue Darstellerin bekannt.

Die preisgekrönte Schauspielerin Miriam Margolyes wird in den Specials zum 60. Jahrestag vonmitwirken, die im November ausgestrahlt werden. Miriam ist die Stimme hinter dem Meep, der kultigen Kreatur aus dem Comic „The Star Beast“.Über ihren Einstieg bei Doctor Who sagt Miriam Margolyes: "Ich bin erleichtert, dass ich noch vor meinem Tod bei «Doctor Who» mitarbeiten konnte. Bei Sci-Fi weiß man ja nie. Danke, dass Sie eine alte Frau sehr glücklich gemacht haben."«Doctor Who» kehrt im November 2023 mit drei besonderen Episoden mit David Tennant als vierzehntem Doktor zurück, um das 60-jährige Jubiläum zu feiern. Die erste Folge von Ncuti Gatwa als fünfzehnter Doktor wird über die Feiertage ausgestrahlt. «Doctor Who» wird in Großbritannien und Irland exklusiv bei der BBC ausgestrahlt. Disney+ wird die neuen Staffeln von «Doctor Who» außerhalb Großbritanniens und Irlands exklusiv ausstrahlen.