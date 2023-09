Matthias Schwarzer  In Videoreportagen um die Welt

YouTuber

Auf seinem Kanal besucht der Redakteur Drehorte bekannter Filme und Serien oder vermittelt Wissen zu seinen Reiseorten.

Als Redakteur und Journalist hat sich Matthias Schwarzer in Deutschland bereits einen Namen gemacht. Doch neben den Texten, die er schreibt, lässt er sich auch für Videoreportagen aller Art begeistern. Diesen Aspekt lebt er auf seinem YouTube-Kanal aus. Doch er ist nicht erst in den letzten Jahren auf den YouTube-Trend aufgesprungen, sondern betreibt seinen Kanal bereits seit dem Jahr 2013. So hat er über die Jahre inzwischen bereits 91.100 Abonnenten ansammeln können.Matthias Schwarzer wurde 1986 in Warendorf geboren. Er absolvierte von 2006 bis 2009 sein Studium in Technikjournalismus an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. Darauf baute er mit einem weiteren Bachelor in Journalismus und Public Relations an der Westfälischen Hochschule auf. In seinem letzten Jahr dort machte er zudem ein Auslandssemester in Malta. Noch während seines Studiums war Schwarzer als freier Mitarbeiter zunächst für die Westfälische Allgemeine Zeitung und später für die Westfälischen Nachrichten aktiv. Zeitgleich betätigte er sich auch als Autor für buerpott, ein Online-Magazin von Jung-Redakteuren für Buer und ganz Gelsenkirchen.Nach dem Studium war Schwarzer zunächst als Video-Redakteur für steinkuehler-com aktiv. Die Arbeit dort sagte ihm wohl zu, denn in diesem Zeitraum wurde sein eigener YouTube-Kanal gegründet. Ab 2013 folgte ein Volontariat bei der Wilhelmshavener Zeitung, für welche er auch danach als Online-Redakteur arbeitete. Seine nächste Stelle in der gleichen Position hatte er beim Zeitungsverlag Neue Westfälische inne. Seit 2019 ist er Redakteur im Team Story des RedaktionsNetzwerk Deutschland.Bereits im Juli 2012 gründete Schwarzer das Reise- und Freizeitmagazin „checkpott“ für das Ruhrgebiet. Gemeinsam mit einem Team hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, jede Stadt im Ruhrgebiet zu besuchen und dort ein Video, unter anderem über die Freizeitaktivitäten, zu drehen. Auf diese Weise entstanden 455 Videos bis 2019, als das Ziel erreicht wurde und das Projekt somit eingestellt wurde. Durch den Dreh dieser Videos sammelte er somit auch Erfahrung für seinen eigenen Kanal, welchen er ab 2013 betrieb. Auch hier standen Reisen und verschiedene Städte von Anfang an im Mittelpunkt. Er startete mit Orten wie Rügen, Bremen, Stockholm, Bern, Wales, Schottland und Island. Während er zu Beginn meist nur verschiedene Orte vorstellte und dort Freizeitmöglichkeiten vorstellte, wurden die Videos mit der Zeit immer spezifischer.So wurde mit der Zeit die „Drehort-Tour“ geboren, in welcher der Journalist die Drehplätze verschiedener Serien und Filme besucht. Dazu gehören bislang zum Beispiel «Pippi Langstrumpf», «E.T. – Der Außerirdische», «Harry Potter», «Zurück in die Zukunft», «Game of Thrones», «Stand by Me», «Dark», «Lola rennt», «Pastewka» oder «Tschick» . Auch beantwortet er zunehmend die unterschiedlichsten Fragen, etwa wie Schweden von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt hat, wie die Deutsche Bahn Malta ins Chaos stürzte, warum die Windows-XP-Wiese nicht mehr existiert oder warum Deutschlands kleinster Ort verfällt. In seinem beliebtesten Video mit 1,4 Millionen Aufrufen erklärt Schwarzer zudem, warum US-Trucks im Gegensatz zu deutschen eine Schnauze haben. Direkt dahinter mit 1,1 Millionen Klicks folgt ein Video, in welchem er auf ein verlassenes Dorf in der Eifel eingeht. Um ein noch größeres Publikum zu erreichen, betreibt der Redakteur zudem seit Anfang des Jahres auch einen englischen Kanal, auf welchem zum Teil die gleichen Videos auf Englisch und zum Teil andere englische Videos erscheinen. Auch für Musik lässt sich Schwarzer begeistern, denn gemeinsam mit Sebastian Emde hat er unter dem Namen „Sun Kidz“ bereits den ein oder anderen Song veröffentlicht.