RTL Passion kramt das Tagebuch einer Edelhure raus

TV-News

Innerhalb von zwei Wochenenden wird die Fernsehserie «Secret Diary of a Call Girl» wiederholt.

Die Programmplaner von RTL Passion habenherausgekramt. Die Fernsehserie wird am Sonntag, den 8. Oktober, sowie am 15. Oktober, jeweils zwischen 17.20 und 20.15 Uhr wiederholt. Die Hauptrolle übernahm Billie Piper, die zuvor in «Doctor Who» neben David Tennant zu sehen war. Noch ist unklar, ob RTL Passion daran die übrigen drei Folgen anschließt.Belle, alias Hannah, ist eine Londoner Edelprostituierte, die ihrem Beruf mit großer Leidenschaft nachgeht. Niemand aus ihrem näheren Umfeld weiß allerdings über ihren ungewöhnlichen Job Bescheid. Selbst ihr bester Freund, Ben, denkt sie sei eine ganz normale Sekretärin, die überwiegend abends arbeitet.Laut Belle besteht die wesentliche Fähigkeit einer Edelprostituierten darin, die sexuellen Vorlieben des Klienten möglichst schnell herauszufinden und umzusetzen. der zu schüchtern ist zuzugeben, dass er von Sex neben einem Pferdestall träumt. Doch Belle wäre nicht Belle, wenn sie diese Fantasie nicht herausfinden würde, um den Traum ihres zahlenden Kunden Realität werden zu lassen.