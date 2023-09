Aus AdScanner wird All Eyes on Screens

Vermischtes

Das Marktanalyse-Unternehmen AdScanner hat sich nach zwei Jahren einen neuen Markenauftritt verpasst.

Das MarTech-Unternehmen zur Analyse und Optimierung von TV-Kampagnen, AdScanner, ist seit zwei Jahren auf dem deutschen Markt aktiv. Nun hat das Karlsruher Unternehmen entschieden unter einem neuen Namen aufzutreten und nennt sich ab sofort „all eyes on screens“, kurz „aeos“. Der neue Name, der mit einem neuen Markenauftritt einher geht, solle die neue Ausrichtung des Unternehmens widerspiegeln: „aeos“ ist ein Full-Service Data Provider zur Analyse, Aktivierung und Planung von Werbekampagnen.„Unser neuer Name verdeutlicht, wer wir sind und was wir tun: Wir richten unseren Blick auf alles, was auf Bildschirmen passiert. Wir werden zu einem Full-Service Data Provider, der Werbetreibenden mehr als nur Werbespotanalysen liefert“, erklärt Marin Curkovic, CEO von all eyes on screens. Künftig wolle man mit neuen funktionalen Erweiterungen des Adscanner-Cockpits Werbetreibenden und Agenturen „deutlich mehr“ Insights und Möglichkeiten als bisher liefern.Dazu gehört neben einer vollständigen Überarbeitung des „Deep Analysis“ Moduls vor allem das KI-basierte TV- Planungsmodul „Apollo“, das in Kürze ein erstes, umfangreiches Update erhält. Zugleich steht auch das gemeinsam mit Vodafone aufgesetzte Kundenboard vor dem Start. Die „Apollo“- AI werde bereits jetzt von Kunden für die Planung von Kampagnen aus unterschiedlichsten Branchen verwendet – mit einem gebuchten Mediavolumen von mehr als 50 Millionen Euro brutto, wie „aeos“ mitteilt. Durch weitere, neue Funktionen soll sich die Prognosequalität nochmals verbessern. Zudem verspricht „aeos“, werden sich die Optionen für das Briefing der AI erhöhen: So wird es mehr Planungs- und Ausschlusskriterien geben und eine granularere Budgetplanung ermöglicht.„Dass unsere Kunden schon kurz nach dem Launch unseres Planungstools ein so hohes Mediavolumen einsetzen, war für uns ein Ansporn, das Angebot schnell auszubauen, um noch bessere Ergebnisse liefern zu können. Und auch die Datenanreicherung aus den Ergebnissen des Vodafone Kundenboards wird die AI-basierte Prognose nochmals verbessern“, so Curkovic.Gregor Gründgens, Brand Director bei Vodafone, sagt: „Als wir vor zwei Jahren gemeinsam mit AdScanner gestartet sind, waren wir überzeugt, eine neue Ära der Transparenz, Optimierung und Effizienz von TV-Kampagnen anzustoßen. Wir haben uns nicht getäuscht: Wir sehen bei unseren TV-Kampagnen einen durchschnittlichen ROI-Uplift von 8,5 Prozent, wenn wir als Basis für unsere TV-Werbeinvestments konsequent unsere TV-Daten und die AdScanner-Ergebnisse verwenden. Ein schneller Netto-Reichweitenaufbau ist in unserer Branche essenziell. Vor allem hier konnten wir uns mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz in der TV-Planung signifikant verbessern. Und ich bin mir sicher, dass das Ende der Möglichkeiten noch nicht erreicht ist.“