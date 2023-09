RTLZWEI staucht Anime-Strecke

TV-News

«Dragon Ball» und «Sailor Moon» gehören künftig nicht mehr zum Line-up am Sonntagmittag. Einzig «Mila Superstar» bleibt erhalten und geht fortan früher auf Sendung.

Anlässlich seines 30. Geburtstag nahm RTLZWEI die drei Anime-Serienundins Programm. Zunächst war dies einmalig geplant, da die Geburtstagsprogrammierung aber so gut angenommen wurde, machte der Grünwalder Sender daraus eine Regelmäßigkeit am Sonntag. Was mal besser, mal schlechter funktioniere, ist inzwischen gar nicht mehr gefragt. Am vergangenen Sonntag schaffte es keine der drei Serien mehr als 100.000 Zuschauer anzulocken. «Sailor Moon» rutschte teilweise sogar unter die Ein-Prozent-Marke in der Zielgruppe.Darauf hat RTLZWEI nun reagiert und zieht der Anime-Strecke – zumindest teilweise – den Stecker. Von den drei Serien bleibt künftig nur noch «Mila Superstar» auf Sendung, «Dragon Ball» und «Sailor Moon» werden gestrichen. Außerdem passt der Privatsender die Beginnzeit an. Statt um kurz vor 11:00 Uhr schlägt die Volleyball-Serie ab dem 24. September bereits um 10:05 Uhr auf. Eine Woche später laufen die fünf Folgen bereits ab 9:55 Uhr.Die weitere Daytime wird von einer für das RTLZWEI-Zuschauer vertrauten Programmfarbe aufgefangen: Sozialdokus. Um 12:25 Uhr füllen fünf Folgen vondas Nachmittagsprogramm. Ab 17:15 Uhr geht es dann regulär mitundweiter.