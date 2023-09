Primetime-Check

Konnte sich «Wer wird Millionär?» steigern und «Die Höhle der Löwen» hinter sich lassen? Wie lief es für die US-Sitcoms bei ProSieben?

Nicht zu schlagen war an diesem Abend der ZDF-Krimi, den 5,07 Millionen Zuschauer sahen. Die Marktanteile wurden auf 19,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen beziffert. Mit demundwar der Mainzer Sender noch bei 3,52 und 2,07 Millionen beliebt, die Marktanteile sanken auf weiterhin gute 15,6 und 15,8 Prozent. Bei den Jüngeren standen 9,4 und 10,7 Prozent auf dem Papier.Im Ersten gab es das gewohnte Line-up aus Dokumentation und Talkshow.lockte 2,93 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von soliden 11,4 Prozent entsprach.folgte vor 2,53 Millionen Zuschauern, was den Marktanteil auf 10,4 Prozent senkte. Bei den Jüngeren wurden tolle 11,1 und leicht unterdurchschnittliche 7,1 Prozent ausgewiesen. Diesorgten ab 22:15 Uhr für 1,95 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 10,8 respektive 6,4 Prozent.legte eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche hin und war das gefragteste Programm im Privatfernsehen, die Quizshow sahen 2,70 Millionen Zuschauer, was 12,2 Prozent bei allen und 11,1 Prozent in der Zielgruppe zur Folge hatte. Das eingeschobeneverfolgten ab 22:15 Uhr 2,23 Millionen Interessierte, die Marktanteile wurden auf 11,8 respektive 10,2 Prozent beziffert.unterhielt 1,42 Millionen Zuschauer,sorgte ab 22:55 Uhr für eine Reichweite von 0,40 Millionen. In der Zielgruppe verbuchten die beiden Formate 10,2 und 5,3 Prozent. In Sat.1 ging derweilzu Ende. Das Finale erreichte 1,17 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent bei den Umworbenen.Mit deutlich weniger Reichweite musste sich ProSieben zufriedengeben, dennmarkierte 0,70 und 0,61 Millionen Zuschauer. Die Doppelfolge bewegte sich mit 8,5 und 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im Senderschnitt.halbierte die Reichweite auf 0,34 und 0,33 Millionen, der Marktanteil fiel auf 5,4 und 5,8 Prozent. Kabel Eins war mitbei 0,98 Millionen Zuschauern beliebt. In der Zielgruppe waren gute 5,9 Prozent drin. RTLZWEI hatte mitdeutlich mehr Probleme. Nur 0,36 Millionen sahen die zweite Live-Show der Staffel, die 3,7 Prozent in der Zielgruppe einheimste.