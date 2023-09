«Real Time» macht eine Rolle rückwärts

US-Fernsehen

Die HBO-Sendung wird doch nicht mit neuen Folgen zurückkehren.

Nachdem schon einige Nachmittags-Shows zurückkehren wollten und diese Entscheidung gecancelt zurückgenommen hatten, hat nun auch Bill Maher und seine wöchentliche Satire-Sendung eine ähnliche Kehrtwende unternommen. Maher ist Produzent der Sendung und muss seine Mitarbeiter weiterbezahlen, obwohl keine neuen Sendungen entstehen."Meine Entscheidung, zur Arbeit zurückzukehren, wurde getroffen, als es so aussah, als würde nichts passieren und kein Ende des Streiks in Sicht war", sagte er in einem Social-Media-Statement. "Jetzt, da beide Seiten zugestimmt haben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, werde ich die Rückkehr von «Real Time» vorerst verschieben und hoffen, dass sie das endlich hinbekommen."Maher wollte mit einer abspeckten Version von «Real Time» auf Sendung gehen, zahlreiche Rubriken sollten fehlen. So hätte man keine Monologe, Humorstücke oder das Segment „New Rules“ gesendet. "Und ich sage es den Zuschauern im Voraus: Die Sendung, die ich ohne meine Autoren machen werde, wird nicht so gut sein wie unsere normale Sendung, Punkt", sagte Maher noch in der vergangenen Woche.