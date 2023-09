20. Quotenmeter-Fernsehpreis: Die Nominierungen

Hintergrund

20. September 2023, 11:20 Uhr

Sie sind gefragt! Wählen Sie Ihre Favoriten für den diesjährigen Quotenmeter-Fernsehpreis, die begehrteste Tasse des Mediengeschäfts.

Beste Serie oder Reihe

Bester Hauptdarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Hauptdarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Nebendarsteller einer Serie oder Reihe

Beste Nebendarstellerin einer Serie oder Reihe

Bester Fernsehfilm oder Mehrteiler

Bester Darsteller eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Darstellerin eines Fernsehfilms oder Mehrteilers

Beste Synchronisation einer ausländischen Serie

Beste Show mit einer Laufzeit von maximal einer Stunde

Beste Show mit einer Laufzeit von über einer Stunde

Beste Comedy

Beste Reality

Bester Webchannel

Beste Sportberichterstattung

Beste Dokumentation

Beste Doku-Serie

Bester Moderator

Beste Moderatorin

Bester Podcast

Beste Titelmusik

Bestes Main-Title/On-Air-Design

Hoch die Tassen! Zu Beginn der neuen TV-Saison blickt das Medienmagazin Quotenmeter auf die zurückliegenden Monate zurück und ehrt die besten Produktionen, besten Schauspielleistungen und eloquentesten Moderationen mit dem einzigen Fernsehpreis, der spülmaschinenfest ist. Die Redaktion hat in mehreren Runden die Nominierungsliste gefunden, wer gewinnt, entscheiden ganz allein die Leserinnen und Leser.In der Königskategorie „Beste Serie oder Reihe“ dominiert der komödiantische Anteil mitund, doch das vergangene Fernsehjahr hatte mitundauch sehr gute Drama-Serien zu bieten. Netflix dominiert vor allem in den Schauspiel-Kategorien. Von den zehn besten Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern fallen die Hälfte auf den kalifornischen Streamer zurück. Der „Beste Fernsehfilm oder Mehrteiler“ wird ebenfalls vom roten N oder vom ZDF kommen, nominiert sindundsowieundIm Bereich Show-Unterhaltung finden sich die linearen Privatsender wieder, allen voran ProSieben. Trotz eines überschaubar erfolgreichen Jahres kann der Unterföhringer Sender mitundmit der Unterhaltungsschmiede Florida Entertainment punkten. Bei den Langformaten komplettiert RTL mitunddas Feld. Die nominierten Shows, die kürzer als eine Stunde dauern, stammen überwiegend aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen («13 Fragen», «Reschke Fernsehen», «ZDF Magazin Royale» und «Deep und deutlich»). Einziger nicht ÖRR-Vertreter ist VOX-Dauerbrenner. Für den Preis als „Beste Comedy-Show“ geht ebenfalls die ARD als Favorit ins Rennen mit gleich drei Nominierungen. Das ZDF steuertund Amazon Prime Videobei.Die Dokumentationssparte dominiert ebenfalls das öffentlich-rechtliche Fernsehen, nur ein einziger Titel der Kategorien „Beste Dokumentation“ und „Beste Doku-Serie“ wurde nicht gebührenfinanziert, lieferte dennoch nicht minder beeindruckende Bilder. ntv darf mitauf einen Preis als „Beste Dokumentation“ hoffen. Neben dem Braunkohle-Dorf stand im vergangenen Jahr besonders die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Fokus, was nicht nur mit zwei Doku-Nominierungen bedacht wurde («Geheimsache Katar» als „Beste Dokumentation“ und «Geld. Macht. Katar» als „Beste Doku-Serie“), sondern auch in der Sportberichterstattung. Dort ist neben der Berichterstattung derauch der YouTube-Auftritt von 11Freunde nominiert, der täglich Vor-Ort-Eindrücke lieferte und abseits des deutschen WM-Fiaskos berichtete. Darüber hinaus wurde auch «Sportschau»-Esther Sedlaczek mit einer Nominierung als „Beste Moderatorin“ bedacht. Selbst die Kategorie „Bester Podcast“ kam nicht um die umstrittene WM herum, denn ‚Der Spiegel‘ lieferte miteine hörenswerten Recherche, die die Vergabe der WM aufrollte. Klassische „Laberpodcasts“ aus der Medienwelt fehlen an dieser Stelle, stattdessen geht es mitundpolitisch zu.• «1899» (Netflix)• «Der Schwarm» (ZDF)• «Die Discounter» (Prime Video)• «Doppelhaushälfte» (ZDFneo)• «German Genius» (Warner TV Comedy)• Andreas Pietschmann, «1899» (Netflix)• Jörn Meyer, «Der Scheich» (Paramount+)• Kidar Kohdr Ramadan, «German Genius» (Warner TV Comedy)• Klaus J. Behrendt, «Tatort: Abbruchkante» (ARD)• Thomas Schubert, «King of Stonks» (Netflix)• Emily Beecham, «1899» (Netflix)• Jella Haase, «Kleo» (Netflix)• Julia Beautx, «Gestern waren wir noch Kinder» (ZDF)• Meriel Hinsching, «Ich dich auch» (ZDFneo)• Shelia Williams, «King of Stonks» (Netflix)• Christian Tramitz, «King of Stonks» (Netflix)• Edin Hasanovic, «Oh Hell» (Warner TV Comedy)• Hoang Minh Ha, «Doppelhaushälfte» (ZDFneo)• Jasin Challah, «King of Stonks» (Netflix)• Momo Ramadan, «German Genius» (Warner TV Comedy)• Bibiana Beglau, «King of Stonks» (Netflix)• Mina Tander, «Neuland» (ZDF)• Nagmeh Alaei, «Ich dich auch» (ZDFneo)• Salka Weber, «Oh Hell» (Warner TV Comedy)• Uschi Glas, «King of Stonks» (Netflix)• «Blood & Gold» (Netflix)• «Blutholz» (ZDF)• «Buba» (Netflix)• «Ein Taxi zur Bescherung» (ZDF)• «Lehrer kann jeder» (ZDF)• Bjarne Mädel, «Buba» (Netflix)• Christoph Maria Herbst, «Lehrer kann jeder» (ZDF)• Dietmar Bär, «Ein Taxi zur Bescherung» (ZDF)• Henry Hübchnen, «Das Licht in einem dunklen Haus» (ZDF)• Joachim Król, «Blutholz» (ZDF)• Brigitte Zeh, «Lehrer kann jeder» (ZDF)• Jasmin Shakeri, «Buba» (Netflix)• Jördis Triebel, «Blood & Gold» (Netflix)• Soma Pysall, «Buba» (Netflix)• Victoria Trauttmansdorff, «Das Licht in einem dunklen Haus» (ZDF)• «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» (Amazon)• «Exit» (ZDFneo)• «Hide and Seek» (ZDFneo)• «House of the Dragon» (Sky)• «The Sandman» (Netflix)• «13 Fragen» (ZDF)• «Das perfekte Dinner» (VOX)• «Deep und deutlich» (ARD)• «Reschke Fernsehen» (ARD)• «ZDF Magazin Royale» (ZDF)• «Das Duell um die Welt» (ProSieben)• «Die 100.000 Mark Show» (RTL)• «Joko & Klaas gegen ProSieben» (ProSieben)• «Let’s Dance» (RTL)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• «Carolin Kebekus Show» (ARD)• «Die Anstalt» (ZDF)• «Extra 3» (ARD)• «Florian Schroeder Satire Show» (ARD)• «Last One Laughing» (Amazon)• «7 vs. Wild» (YouTube)• «Das Sommerhaus der Stars» (RTL)• «Goodbye Deutschland – Die Auswanderer» (VOX)• «Princess Charming» (RTL+)• «Too hot to Handle» (Netflix)• «Anwalt Jun»• «Lohnt sich das?» (BR)• «Simplicissimus»• «Sportschau» (WDR)• «WBS Legal»• «11 Freunde zur WM» (YouTube)• «Das globale Spiel: Der härteste Gegner des Fußballs» (Sky)• «FIFA WM im Ersten: Analysen & Interviews» (Das Erste)• «Gnadenlos: Was Profisport abverlangt» (ZDF)• «Missbraucht - Sexualisierte Gewalt im deutschen Schwimmsport» (Das Erste)• «Das asiatische Beben – Eine Finanzkrise und ihre Folgen» (arte)• «Geheimsache Katar» (ZDF)• «Lützerath am Abgrund» (ntv)• «STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?» (NDR)• «Zapp-Dokumentation: Luke Mockridge: Wichtige #MeToo Debatte oder krasse Vorverurteilung?» (NDR)• «Armes Reichens Deutschland» (ZDF)• «Auf Station - Meine Zeit in der Psychiatrie» (WDR)• «Geld.Macht.Katar.» (ARD)• «Money Maker» (ARD)• «Putins Schattenkrieg» (arte)• Alper Turfan, «Cinema Strikes Back» (Funk)• Jan Böhmermann, «ZDF Magazin Royale» (ZDF)• Jo Schück, «13 Fragen» (ZDF)• Joko Winterscheidt, «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• Klaas Heufer-Umlauf, «Joko & Klaas vs. ProSieben» (ProSieben)• Anja Reschke, «Panorama» (ARD)• Carolin Kebekus, «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)• Esther Sedlaczek, «Sportschau» (Das Erste)• Salwa Houmsi, «13 Fragen» (ZDF)• Tessniem Kadiri, «Atlas (Funk)• «Ausverkauft: Katar, der Fußball und das große Geld» (Der Spiegel)• «Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?» (RTL Musik)• «Der Spion in unseren Handys» (Die Zeit)• «Machtwechsel» (Die Welt)• «Schroeder & Somuncu» (RBB)• «1899» (Netflix)• «German Genius» (Warner TV Comedy)• «Kleo» (Netflix)• «Reschke Fernsehen» (Das Erste)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)• «13 Fragen» (ZDF)• «1899» (Netflix)• «Die 100.000 Mark Show» (RTL)• «Let’s Dance» (RTL)• «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)