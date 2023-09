Beste Campingplätze Europas

Vermischtes

20. September 2023, 10:17 Uhr

Camping gilt in Europa als eine der beliebtesten Arten des Urlaubs.

Die besten Campingplätze Europas

Platz 1: Jesolo International Club Camping in Italien

Platz 2: Ferienpark TerSpegelt in den Niederlanden

Platz 3: Camping de Kleine Wolf in den Niederlanden

Platz 4: Camping Hopfensee in Deutschland

Platz 5: Yelloh! Village Le Brasilia in Frankreich

Platz 6: Camping des Glaciers in der Schweiz

Platz 7: Camping Le Paradis in Frankreich

Platz 8: Istra Premium Camping Resort in Kroatien

Platz 9: Familienpark Senftenberger See in Deutschland

Platz 10: Camping Sikia in Griechenland

Weitere Top-Campingplätze

Fazit

Die Vielfalt an Landschaften, Kulturen und Klimazonen bietet eine einzigartige Mischung an Möglichkeiten für Campingbegeisterte. Von den sonnigen Küsten des Mittelmeers bis zu den schneebedeckten Alpengipfeln finden sich zahlreiche Optionen für jeden Geschmack. Doch was macht einen Campingplatz zum Besten seiner Art? Es ist eine Kombination aus Lage, Einrichtungen und Aktivitätsangeboten sowie Atmosphäre. Nun gilt es die schönsten Campingplätze in Europa zu entdecken.In der schier unendlichen Auswahl an Campingplätzen stechen einige als echte Perlen heraus. Damit der Campingurlaub ein voller Erfolg wird, gibt es hier einige Tipps und es werden zehn der besten Campingplätze Europas präsentiert, die durch ihre Einzigartigkeit, ihre erstklassige Lage und ihre exzellenten Einrichtungen überzeugen.Lage: Gelegen an der Adriaküste in der Nähe von Venedig, bietet dieser Campingplatz direkten Zugang zum Strand.Besonderheiten: Mit einem eigenen Wasserpark und einem breiten Angebot an Sportaktivitäten wird hier für Abwechslung gesorgt.Geeignet für: Ideal für Familien und Paare, die eine Mischung aus Strandurlaub und Kultur suchen.Lage: Dieser Ferienpark befindet sich in der Region Brabant und ist umgeben von Wäldern und Seen.Besonderheiten: Ein Highlight ist der überdachte Wasserspielplatz sowie verschiedene kreative Workshops für Kinder.Geeignet für: Familien mit Kindern finden hier zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.Lage: Eingebettet in die idyllische Landschaft Overijssels, bietet dieser Platz eine ruhige Umgebung.Besonderheiten: Neben einem großen Schwimmbadkomplex gibt es auch einen Streichelzoo und ein Kino. Man sollte unbedingt Eindhoven besuchen und eine geführte Stadttour machen bei der es die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu entdecken gilt.Geeignet für: Familien und Ruhesuchende gleichermaßen finden hier ihr kleines Paradies.Lage: Am malerischen Hopfensee im Allgäu gelegen, ist dieser Campingplatz ein Traum für Naturliebhaber.Besonderheiten: Das Wellnessangebot und die Nähe zu den Alpen machen ihn besonders attraktiv. Es besteht die Möglichkeit, ab München ein Wohnmobil anzumieten , für alle, die keinen eigenen Camper besitzen.Geeignet für: Naturbegeisterte und Erholungssuchende kommen hier voll auf ihre Kosten.Lage: An der Mittelmeerküste in der Nähe von Perpignan bietet dieser Platz einen direkten Strandzugang.Besonderheiten: Ein großer Poolkomplex und zahlreiche Sportangebote stehen zur Verfügung.Geeignet für: Familien und Sportbegeisterte finden hier ein breites Angebot.Lage: In der majestätischen Kulisse der Walliser Alpen gelegen, bietet dieser Campingplatz atemberaubende Ausblicke.Besonderheiten: Die Nähe zu Wander- und Radwegen sowie zu Skigebieten ist ein großes Plus.Geeignet für: Naturfreunde und sportlich Aktive finden hier das passende Angebot.Lage: In der Dordogne gelegen, bietet dieser Campingplatz Zugang zu Flüssen und historischen Sehenswürdigkeiten.Besonderheiten: Ein Kanuverleih und ein Angelsee stehen den Gästen zur Verfügung.Geeignet für: Kultur- und Naturbegeisterte sind hier gut aufgehoben.Lage: Auf der Halbinsel Istrien gelegen, bietet dieser Luxus-Campingplatz einen beeindruckenden Blick auf das Adriatische Meer.Besonderheiten: Ein modernes Spa und ein vielseitiges kulinarisches Angebot zeichnen diesen Platz aus.Geeignet für: Für alle, die Luxus und Natur kombinieren möchten.Lage: Am Senftenberger See in Brandenburg gelegen, bietet dieser Stellplatz zahlreiche Wassersportmöglichkeiten.Besonderheiten: Ein eigener Hafen und ein Strandbad sind nur einige der Annehmlichkeiten.Geeignet für: Familien und Wassersportbegeisterte finden hier ideale Bedingungen.Lage: Gelegen am Pagasitischen Golf, auf der grünen Halbinsel Pilion, bietet dieser Campingplatz eine einzigartige landschaftliche Schönheit.Besonderheiten: Umgeben von einer reichen Flora und Fauna in der griechischen Region Thessalien , besticht der Campingplatz durch seine natürliche Atmosphäre. Der Zugang zu einem Kieselstrand und die Möglichkeit, lokale Küche zu genießen, sind weitere Highlights.Geeignet für: Dieser Platz ist besonders für Naturliebhaber, Familien und alle, die die griechische Kultur erleben möchten, geeignet.• Topcamp Ekeberg, Norwegen: Gelegen in der Nähe von Oslo, mit atemberaubenden Aussichten auf die Stadt.• Resort Land & Zee, Niederlande: Ein Küstencampingplatz mit einer besonderen Fokus auf Umweltfreundlichkeit.• Camping Straško, Kroatien: Bietet einen langen Sandstrand und zahlreiche Freizeitaktivitäten.• Camp Val Saline, Kroatien: Bekannt für seinen Salzwasserpool und den direkten Zugang zum Meer.• Camping Zeinissee, Österreich: Hochalpines Camping für Wanderer und Naturfreunde.• Feddet Strand Resort, Dänemark: Direkt an einem Strand gelegen und ideal für Wassersport.• Camping des Mûres, Frankreich: Am Golf von Saint-Tropez, mit einem Fokus auf Luxus.• Camping Caorle, Italien: In der Nähe von Venedig, ideal für Kulturliebhaber.• Villagio Camping Capo Ferrato, Sardinien: Bietet eine wunderbare Aussicht auf das Mittelmeer.• Thalatta Kalamitsi Village, Griechenland: Ein Familienfreundlicher Platz an der ägäischen Küste.• Camping S, Rumänien: Einzigartig durch seine Lage im Herzen der Karpaten.• Campingpark Umag, Kroatien: Mit einem großen Poolkomplex und verschiedenen Sportangeboten.• Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Deutschland: Gelegen an der Ostsee, ideal für Familien und Surfer.Camping in Europa bietet eine fast grenzenlose Auswahl an Möglichkeiten, die sich über diverse Länder und Kulturen erstrecken. Egal, ob Griechenland, Italien oder Dänemark. Von den luxuriösen Resorts an der Adriaküste bis zu den rustikalen Plätzen in den Alpen zeigt sich, dass für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas dabei ist. Die präsentierten Campingplätze sind nur die Spitze des Eisbergs, doch sie repräsentieren das Beste, was Europa in dieser Kategorie zu bieten hat. Es ist die Kombination aus erstklassigen Einrichtungen, atemberaubenden Lagen und vielfältigen Aktivitätsangeboten, die diese Plätze so außergewöhnlich macht. Dabei spielt es keine Rolle, ob man auf der Suche nach Abenteuer, Entspannung oder einer Mischung aus beidem ist – in Europa findet jeder den Campingplatz seiner Träume – vom Mittelmeer bis nach Skandinavien.