Sherri Shepherd an Corona erkrankt

Auch Jimmy Kimmel musste eine Show absagen, nachdem er positiv getestet worden war.

Gleich zwei prominente Fernsehmoderatoren sind am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Erst vor wenigen Tagen ging Sherri Shepherd wieder ins Studio, um ohne Autoren ihre werktägliche Sendung wieder aufzuzeichnen. Allerdings muss die Produktion vonpausieren. "Leider ist Sherri positiv auf Covid getestet worden. Die Show wird so schnell wie möglich mit Original-Episoden zurückkehren", heißt es in einem Statement auf der Instagram-Seite der Show. "Für den Rest dieser Woche werden Zugabe-Episoden vom Anfang der Premierenwoche ausgestrahlt. Die Gesundheit unserer Moderatorin und des gesamten Teams ist von größter Bedeutung."Der Post enthielt auch ein Statement von Shepherd: "Ich bin untröstlich, dass ich diese Woche nicht zurückkehren kann, um meine Show zu moderieren", sagte sie. "Sobald ich von meinem Arzt Entwarnung bekomme, freue ich mich darauf, stark zurückzukommen und für Spaß, Lachen und eine wirklich gute Zeit zu sorgen."Auch die Live-Show von Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und Stephen Colbert muss abgesagt werden. Der ABC-Moderator Kimmel ist ebenfalls Corona-positiv. Das Trio „Strike Force Three“ sollte am Samstag, den 23. September, im Dolby Live im Park MGM in Las Vegas auftreten."Nun, Las Vegas, ich habe Covid, und leider müssen wir die Strike Force Three Show dieses Wochenende absagen", schrieb Kimmel auf ‚X‘. "Ich könnte niemals mit mir selbst leben, wenn ich meine Freunde in meiner Heimatstadt krank machen würde. Danke an alle, die Tickets gekauft haben, jeder bekommt sein Geld zurück und wir werden versuchen, die Show zu verschieben, wenn möglich."