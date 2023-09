«Die Verräter» startet überzeugend

Quotennews

Mit knapp zwei Millionen Zuschauern ließ RTL die restlichen privaten Sender deutlich hinter sich zurück.



Ganz nach dem Vorbild des bekannten Partyspiels „Werwolf“ funktioniert die neue RTL-Show. Nach dem Erfolg 2021 in den Niederlanden wurde das Format in rund 20 Länder exportiert und landete so nun auch in Deutschland. Sonja Zietlow lädt 16 Prominente auf das französische Schloss Chateau de Béguin ein, die als Team um einen 50.000-Euro-Silberschatz kämpfen. Doch unter den Teilnehmenden befinden sich drei Verräter, die jede Nacht einen Teilnehmenden ermorden. Jeden Morgen wird so abgestimmt, wer die Show verlassen muss. Mit dabei sind Susan Sideropulos, Christine Urspruch, Florian Fitz, Claude-Oliver Rudolph, Anna-Carina Woitschack, Pascal Hens, Jalil, Mariella Ahrens, Timothy Boldt und Irina Schlauch.Zum Start des neuen Formats fanden sich 1,93 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Damit überholte man alle anderen privaten Sender recht deutlich. Insgesamt wurde ein guter Marktanteil von 8,4 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,57 Millionen Jüngeren mussten sich knapp hinter «TV total» einordnen. Auch hier kam ein überdurchschnittliches Resultat von 10,8 Prozent zustande.VOX setzte auf eine weitere Folge der Dokureihe. Die Reichweite hatte sich von zuletzt 0,65 Millionen Menschen nun auf 0,78 Millionen deutlich erhöht. So war auch die Quote von zuletzt mageren 2,8 auf mäßige 3,3 Prozent geklettert. Bei den 0,35 Millionen Umworbenen wurden solide 6,4 Prozent eingefahren.