«Das große Backen» kann das hohe Niveau nicht halten

Quotennews

An die Spitzenwerte der Vorwoche kam man nun nicht mehr heran. Vor allem in der Zielgruppe war man in den einstelligen Bereich abgerutscht.



Gestern hieltdrei weitere Challenges für die Hobbybäcker bereit. Zunächst musste Baklava, bestehend aus mit Zucker oder Honigsirup getränkten Teigblättern und Nüssen, neu interpretiert werden. In der technischen Prüfung mussten Krapfen in Hotdog-Form gebacken und mit einer Frucht-Creme-Füllung versehen werden. Am Ende sollten die Teilnehmenden schließlich eine 3D-Torte in Form eines Koffers zaubern.In der Vorwoche hatte sich das Publikum deutlich auf 1,45 Millionen Fernsehende vergrößert, was zu einem starken Marktanteil von 6,7 Prozent geführt hatte. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren stand eine hervorragende Quote von 11,2 Prozent auf dem Papier. Mit diesen Werten konnte Sat.1 gestern jedoch nicht mehr ganz mithalten. So blieben 1,30 Millionen Interessenten übrig, wodurch der Marktanteil auf hohe 6,0 Prozent sank. Die 0,43 Millionen Umworbenen stürzten mit überzeugenden 8,6 Prozent erstmals in dieser Staffel in den einstelligen Bereich ab.Kabel Eins setzte unteressen auf die Komödie, welche 0,95 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 4,2 Prozent wider. Bei den 0,26 Millionen Werberelevanten wurden hohe 4,9 Prozent gemessen.sank im Anschluss bei einem Publikum von 0,32 Millionen Menschen auf 3,8 Prozent ab. Die 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich nun mit 4,0 Prozent genau im Senderschnitt.