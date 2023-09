ITV wird Heimat der englischen Fußballnationalmannschaft

England

Alle europäischen Qualifikationsspiele, Spiele der UEFA Nations League und Freundschaftsspiele zwischen großen Turnieren werden ab September 2024 auf ITV zu sehen sein.

ITV wird von September 2024 bis Juni 2028 alle Spiele des englischen Männerfußballs außerhalb der großen Turniere live, exklusiv und frei empfangbar übertragen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Vereinbarung mit der UEFA. Die erste Qualifikationskampagne wird Englands Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika sein, gefolgt von den europäischen Qualifikationsspielen für die UEFA EURO 2028.Darüber hinaus werden alle Spiele Englands in der UEFA Nations League sowie alle Freundschaftsspiele Englands von ITV übertragen. Insgesamt werden mindestens 40 Spiele – etwa zehn pro Saison – von ITV während des Zeitraums, den dieser neue Rechtevertrag abdeckt, gezeigt. Zwei Jahre lang hatte ITV nicht mehr diese Rechte inne.Niall Sloane, ITV-Direktor für Sport, sagte: "Wir freuen uns, die englische Herrenmannschaft zurück zu ITV zu bringen, wodurch die Berichterstattung über ihre Fortschritte zwischen großen Turnieren im frei empfangbaren Fernsehen erhalten bleibt. Wir haben hier ein erfahrenes Team, das sich darauf freut, den Zuschauern in den kommenden Jahren die ganze Action und die Einblicke in Englands Qualifikationskampagnen zu bieten."