«Neighbours» zieht wieder ein

International

Der Fernsehsender Network 10 strahlt die neuen Episoden am Vorabend aus.

Nachdem die australische Soap, die auch im Vereinigten Königreich sehr erfolgreich lief, abgesetzt worden war, sprang Amazon ein und begann mit einem neuen Kapitel. «Neighbours» wird in Australien weiterhin auf Network 10 ausgestrahlt, wo es seit über drei Jahrzehnten zu Hause ist. Zuschauer in Großbritannien und den USA können die Serie auf Amazon Freevee und Prime Video in Australien und Neuseeland sieben Tage nach der Ausstrahlung auf Network 10 sehen.Die neue Staffel wird werktäglich um 16.30 Uhr gezeigt. Stefan Dennis, der den kultigen Paul Robinson spielt, sagte: "Es war eine epische Reise über die letzten vier Jahrzehnte und jetzt, aufgrund der beispiellosen Nachfrage, geht die Reise wieder los. Es ist wie im alten Wilden Westen, wir erkunden neue Grenzen, sowohl auf dem Bildschirm als auch geografisch, mit unserem Sprung über den Pazifik. Die großartige Neuigkeit für die Darsteller der alten Schule und für die Fans ist, dass wir nach 10 Jahren in Australien zurückkehren. Für mich ist das besonders nostalgisch, denn für mich begann das Phänomen damals im Jahr '86".Um die Premiere des brandneuen Kapitels von «Neighbours» zu feiern, bringt 10 alte Folgen zurück. Die Episoden aus der Zeit von Februar 2020 bis Juli 2022 werden seit vergangener Woche auf 10 Play in einem eigenen Bereich namens "Neighbours Classics" zu sehen sein.