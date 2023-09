Buddy Valastro kocht wieder

US-Fernsehen

Gleich zwei Formate wird der Fernsehkoch in diesem Herbst präsentieren.

Diesen Herbst kehrt der beliebte Bäcker, Koch und Unternehmer Buddy Valastro zurück und wird mit zwei neuen Serien, die von Six West Media, einer Marke der A+E Factual Studios, produziert werden. Die Serie, die am Samstag, den 11. November um 21.00 Uhr Premiere feiert, begleitet Buddy Valastro auf der Suche nach den berühmtesten Gerichten und Restaurants im ganzen Land, um die "geheime Soße" für deren Erfolg zu entdecken. Direkt im Anschluss, um 22.00 Uhr, zeigtBuddy und seine Familie, wie sie das Imperium von Carlo's Bake Shop auf eine neue Ebene bringen - sie erweitern das Geschäft in neue Bereiche und backen dabei weiterhin die innovativsten und kreativsten Kuchen."Wir sind zurück im Fernsehen, Baby! Ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, was wir ausgeheckt haben", sagt Buddy Valastro. "Ich freue mich darauf, ab November nicht nur eine, sondern gleich zwei brandneue Sendungen auf A&E zu bringen. Die Zuschauer werden «Buddy Valastro's Cake Dynasty» lieben, in der die ganze Valastro-Familie zu sehen ist, nur ein bisschen älter und vielleicht ein bisschen erwachsener (vielleicht!). Und ich hoffe, dass die Leute all die großartigen kulinarischen Geschichten genießen, die ich in «Legends of the Fork» präsentiere, während ich auf der Suche nach den kultigsten Lebensmitteln und Geschmacksrichtungen durch das ganze Land reise."In jeder halbstündigen Folge von «Legends of the Fork» reist Valastro wie nie zuvor durch das ganze Land, um mit den Chefköchen zu sprechen, ihre Küche zu probieren und die Geheimnisse ihres Erfolgs zu entdecken. Von Los Angeles über Nashville bis hin zu den Lieblingsrestaurants in New Jersey ist Buddy Valastro unterwegs, um die Geschichten, die Geschichte, das Erbe und die Aromen von Amerikas Kultrestaurants zu sehen, zu hören und zu schmecken. Buddy erkundet, wie diese historischen Lokale den Gästen ein erstaunliches Panorama der sozialen, kulturellen und demografischen Geschichte des Landes sowie seiner kulinarischen Traditionen bieten.«Buddy Valastro's Cake Dynasty» wirft einen Blick hinter die Kulissen von Carlo's Bake Shop und begleitet Buddy und seine Großfamilie dabei, wie er die Anforderungen eines schnell wachsenden Geschäftsimperiums und eines anspruchsvollen Familienlebens unter einen Hut bringt. Mit der ganzen Familie wächst das Unternehmen mit Restaurants, landesweitem Versand, automatischen Kuchenautomaten und vielem mehr, während es gleichzeitig seinen Wurzeln treu bleibt - jeden Tag Tausende von Kuchen, italienischen Desserts und Keksen zu backen und gleichzeitig die verblüffendsten, innovativsten Torten zu kreieren. In dieser Saison nimmt Buddy einige seiner bisher größten Torten in Angriff, darunter Torten zum 50. Jahrestag des legendären Sieges von Secretariat, zum 50. Geburtstag von Neil Patrick Harris, zum 20-jährigen Jubiläum von Wicked am Broadway, eine riesige Jubiläumstorte für Caesars Palace und vieles mehr. Darüber hinaus arbeitet Buddy daran, ein hingebungsvoller Ehemann und Vater von vier heranwachsenden Kindern zu bleiben, die ihre nächsten Schritte im Familienunternehmen und außerhalb desselben planen.