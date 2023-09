«The Voice»-Reichweite bricht stark ein

Quotennews

Im vergangenen Jahr startete das Format schon noch mit 2,18 Millionen Zuschauer. Der Star-Einkauf von Shirin David scheint sich nicht wirklich gelohnt zu haben.

Mit wenigen Ausnahmen warfür ProSieben und Sat.1 schon immer ein Hit. Die zwölfte Staffel begann im Sommer 2022, da man zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit der Sendung durch sein wollte. 2,14 Millionen Menschen sahen 2021 den Auftakt, vor 13 Monaten waren es 2,18 Millionen. Neu in der Jury sind Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz sowie die erfolgreiche Rapperin und Influencerin Shirin David.Die Premiere der neuen Produktion sahen am Donnerstag lediglich 1,59 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde mit trotzdem mit sehr guten 6,8 Prozent bemessen. Die Moderatoren Melissa Khalaj und Thore Schölermann fieberten unter anderem mit der 17-jährigen Carlotte aus Datphetal und der 24-jährigen Luca Grace aus München mit. 0,63 Millionen Werberelevante schalteten ein, bis 22.50 Uhr holte man einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 14,0 Prozent, zwei Jahre zuvor sogar 16,1 Prozent.Mitwollen die Zuschauer wohl wenig zu tun haben: Kool Savas und Dardan suchten einen Rap-Künstler und nur 0,55 Millionen Menschen blieben bis 23.30 Uhr dran. Der Gesamtmarktanteil wurde auf 4,0 Prozent beziffert. Bei den Umworbenen sicherte sich die rote Sieben 0,22 Millionen, der Marktanteil krachte auf leicht unterdurchschnittliche 7,6 Prozent. Danach schickte manauf Sendung, das von Viviane Geppert moderierte Magazin erreichte 0,35 Millionen Zuschauer und fuhr 3,7 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe standen 0,13 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf 6,5 Prozent.