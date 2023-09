Primetime-Check. Donnerstag, 21. August 2023

Primetime-Check

Wie schlug sich Fußball bei RTL? Punktete «Love Island» am späten Donnerstagabend?

Das Erste sicherte sich mitden Primetime-Sieg. 5,24 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten „Der Andy von Nebenan“ ein, das brachte 20,9 Prozent bei allen sowie 7,9 Prozent bei den jungen Menschen. Mitunderreichte die blaue Eins 2,64 und 1,61 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 11,9 und 8,7 Prozent. Beim jungen Publikum wurden enttäuschende 5,2 und 5,0 Prozent eingefahren.undservierten dem ZDF 4,23 und 3,64 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 16,9 und 16,3 Prozent. Während der eigenproduzierte Spielfilm auf 7,2 Prozent kam, erreichten die Nachrichten 7,7 Prozent der Zuschauer. Der Staffelstart vonließen sich 1,59 Millionen nicht entgehen, ProSieben verbuchte 0,63 Millionen Werberelevante, die 12,9 Prozent Marktanteil bedeuteten.startete bei RTL mit 1,94 Millionen, die Zocker-Show erreichte 12,1 Prozent Marktanteil. Die zwei Halbzeiten der Europa-League-Partie zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg verfolgten 2,35 sowie 2,58 Millionen und 9,4 respektive 14,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 12,2 und 16,0 Prozent erreicht. Sat.1 schickteauf Sendung und erntete 1,32 Millionen und 9,5 Prozent. Diefuhr danach 0,75 Millionen und 8,6 Prozent in der Zielgruppe ein.Die Mischung ausundbrachte RTLZWEI 0,49 und 0,32 Millionen Zuschauer, die Sendungen erzielten 4,9 und 4,0 Prozent bei den Werberelevanten.undholten sich 0,52 und 0,37 Millionen und sorgten in der Zielgruppe für 3,9 und 2,9 Prozent. Die Spielfilmeunderreichten 0,88 und 0,40 Millionen und sorgten für 7,0 und 5,9 Prozent bei den Umworbenen.