Peacock bestellt zweite «The Traitors»-Staffel

US-Fernsehen

In den Vereinigten Staaten werden 21 Reality-Stars antreten.

Peacocks erfolgreiche Reality-Serie, die von Studio Lambert produziert wird, kehrt Anfang nächsten Jahres mit einer völlig neuen Besetzung bekannter Gesichter zurück, moderiert von dem Schauspieler Alan Cumming und seinem Hund Lala, der als sein treuer Kumpel eingeführt wird.In einem abgelegenen Schloss tief in den schottischen Highlands beginnt der fünffach Emmy-nominierte Alan Cumming («The Good Wife»), Gastgeber für 21 überlebensgroße Persönlichkeiten zu sein, die in einer Reihe von Herausforderungen gegeneinander antreten, um einen Geldpreis von bis zu 250.000 Dollar zu gewinnen. Der Haken an der Sache? Die Teilnehmer, die als "die Verräter" bezeichnet werden, schmieden einen Plan, um den anderen Teilnehmern, die als "die Treuen" bezeichnet werden, den Preis zu stehlen.Zu den Teilnehmern gehören unter anderem Carsten Bergersen («Love Island», USA), Dan Gheesling («Big Brother»), Ekin-Su Cülcüloglu («Love Island, UK»), Basketballspieler Marcus Jordan, «Dancing with the Stars»-Tänzer Maskin Chmerkovskiy und Tamra Judge («The Real Housewives of Orange County»).