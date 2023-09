ARD feiert 100 Jahre Loriot

TV-News

Die ARD hat eine neue Doku produziert und präsentiert im November viermal «Loriot vor acht». Außerdem gibt es einen Podcast und zahlreiche Inhalte in der ARD-Mediathek.

Im November hätte Loriot seinen 100. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Jahrestages feiert die ARD den Humoristen aus Brandenburg an der Havel, der bürgerlich Bernhard-Viktor von Bülow hieß, mit einem crossmedialen Thementag und einer großen Aktionswoche im Ersten, in den Dritten Programmen, in der ARD-Mediathek und der ARD-Audiothek sowie im Hörfunk. Im Zentrum steht der Thementag im Ersten, der am Montag, 6. November, begangen wird. Um 20:15 Uhr sendet die blaue Eins den neu produzierten Dokumentarfilmvon André Schäfer, der als „außergewöhnliche Hommage an den großartigen deutschen Künstler und Humoristen“ beschrieben wird. Im Anschluss zeigt Das Erste den KinofilmBesondere Aufmerksamkeit erhält Loriot auch am Vorabend. Vom 6. bis einschließlich Donnerstag, 9. November, nimmt Das Erste immer um 19:45 Uhrins Programm und präsentiert in dem Kurzformat Wissenswertes über den Komiker. Und am Sonntag, 12. November, dem 100. Geburtstag von Loriot, sind im Nachmittagsprogramm des Ersten seine besten Sketche und im Anschluss der Spielfilmzu sehen. Die ARD-Audiothek hält außerdem einen Geburtstags-Podcast bereit. Inspricht die Comedienne mit acht prominenten Gästen über Loriots beste Sketche und analysiert unterhaltsam Loriots große Themen. Mit dabei sind Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Oliver Kalkofe, Ralph Ruthe, Maria Clara Groppler, Stefan Lukschy und Nelson Müller. Die Podcast-Folgen erscheinen wöchentlich ab Samstag, 4. November auf allen Podcast-Plattformen, immer zuerst in der ARD-Audiothek.In der Mediathek wird ein eigenes Premium-Widget eingeführt, das zum runden Geburtstag eine umfassende Übersicht von Loriots Werk gibt. Neben der Doku, der Vorabendsendung und den Kino-Klassiker haben die Nutzer auch Zugriff auf ikonische Sketch- und Cartoon-Klassikern von SWR und Radio Bremen sowie Geburtstagsshows der ARD von und mit Loriot, die längst Kultstatus genießen.