«Who Is Erin Carter?» begeistert Amerikaner

Auf dem ersten Platz ist bereits seit Wochen die USA-Network-Serie «Suits».

Vier Jahre nach dem offiziellen Serien-Ende istbei den Streamingdiensten Netflix und Peacock seit Wochen ein riesiger Renner. Die 135 Episoden wurden zwischen dem 21. und 27. August 2023 2,662 Milliarden Stunden aufgerufen. Damit bleibt das Drama mit Gabriel Macht, Patrick J. Adams und Meghan Markle auf der Top-Position.Der zweite Platz belegte die britische Netflix-Produktion, die Sony Pictures in Zusammenarbeit mit Left Bank Pictures am 24. August veröffentlichte. Die Miniserie, die sieben Folgen umfasst, wurde 1,037 Milliarden Minuten abgerufen und war somit ein riesiger Hit. Auf dem dritten Rang befindet sich die Disney-Serie, die mit 1,027 Milliarden Minuten weiterhin sensationell performt.Ob die neuen-Episoden bei Netflix nachgefragt werden oder die Zuschauer in alten Erinnerungen schwelgen, ist unbekannt. Die Zuschauer haben die Wahl aus 417 verschiedenen Folgen, das Ergebnis waren nun 932 Millionen Streaming-Minuten. Auf dem fünften Platz liegt in dieser Woche die zwei Folgen umfassende Serie, die Disney+-Serie schlägt sich mit 829 Millionen Episoden prima. Max und Netflix erreichten mit656 Millionen Minuten,belief sich auf 644 Millionen. Die Seriesicherte sich 632 Millionen Minuten,rief man 587 Millionen Minuten auf.