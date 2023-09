HBO startet «The Ringleader»

US-Fernsehen

Der Film erforscht Rachel Lees Mittel und Beweggründe hinter den berüchtigten „Bling Ring“-Raubüberfällen.

feiert am Sonntag, den 1. Oktober, um 21.00 Uhr Premiere. Der Film wird auch bei Max im Stream verfügbar sein. Hinter dem 95-minütigen Streifen stehen «I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter»-Produzentin Erin Lee Caar.In einem ehrlichen, erstmaligen Interview mit Rachel Lee, dem vermeintlichen jugendlichen Drahtzieher hinter einer Reihe hochkarätiger Raubüberfälle in den Jahren 2008 und 2009, untersucht «The Ringleader: The Case of the Bling Ring» die Beweggründe von Lee und einer Gruppe ihrer Freunde, die in die Häuser von Prominenten in Hollywood einbrachen, um sie zu plündern und zu stehlen. Dabei werden die möglichen Gründe für ihre Taten untersucht, darunter psychische Probleme und Süchte sowie das Klima des Prominenten-Exzesses, das die Teenager anheizte, und die Ereignisse hinter den sensationellen Schlagzeilen neu kontextualisiert.«The Ringleader: The Case of the Bling Ring» beleuchtet die monatelangen Einbrüche, das Drama, das sich nach den Verhaftungen und Anklagen abspielte, und die anschließenden Schuldzuweisungen. Der Film wirft ein Licht auf eine Kultur, die gestörte Teenager aus einer wohlhabenden kalifornischen Nachbarschaft, die sich dennoch als Außenseiter fühlten, dazu brachte, den Lebensstil der Reichen und Berühmten zu begehren und zu glauben, dass sie ihn verdienen.