«Ghost Town Terror» geht weiter

US-Fernsehen

Tim Wood wird zusammen mit einer Forscherin wieder auf Spurensuche gehen.

Am Rande von Anaconda, Montana, liegt Gunslinger Gulch – eine ausgedehnte Geisterstadt und Gästeranch. Als die Familie Broussard dem Ruf nach einem neuen Leben im Big Sky Country folgte, mussten sie bald feststellen, dass die Ranch alles andere als den ruhigen Lebensstil Montanas bietet. Statt des Friedens wurde die Familie von bedrohlichen übernatürlichen Aktivitäten heimgesucht. In dieser Saison wird ein Kaminbrand zu einem Katalysator für neue, bedrohliche, dunkle Aktivitäten, und das paranormale Team wird erneut zum Einsatz gerufen.Der paranormale Ermittler Tim Wood und die paranormale Forscherin Sapphire Sandalo kehren nach Gunslinger Gulch zurück. Sie kämpfen gegen finstere Mächte, die sowohl die Familie Broussard auf der Ranch als auch die Bürger von Montana bedrohen. Eine neue Staffel vonkehrt mit sechs brandneuen Episoden zurück, die am Donnerstag, den 28. September um 21.00 Uhr auf dem Travel Channel Premiere haben.Sarah Lemos hat verstörende Visionen in der zweiten Folge, die am 5. Oktober 2023 gesendet wird. Sie redet von einer nahe gelegenen Höhle, während Sapphire einen mysteriösen Selbstmord aufdeckt, der mit der Blockhütte in Verbindung steht. Das Team versucht, Karen von ihrer traumatischen Vergangenheit zu trennen, als ein Ring offenbart, dass ein trügerischer Geist um sie wirbt.