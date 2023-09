«TV total» verliert etwas, führt aber dennoch die Zielgruppe an

Quotennews

«Zervakis & Opdenhövel. Live.» hatte sich nun aber gegenüber den letzten beiden Wochen ein deutliches Stück verbessert.



war vor zwei Wochen nach der Sommerpause erfolgreich zurückgekehrt und nun auf bestem Weg, um zum Niveau vor der Pause zurückzufinden. Zuletzt war die Reichweite auf 1,07 Millionen Menschen gewachsen, was zu hohen 4,4 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren wurden starke 12,2 Prozent gemessen. Mit 1,09 Millionen Zuschauern schob man sich gestern nun langsam noch weiter nach oben auf 4,5 Prozent. Allerdings fielen die 0,60 Millionen Umworbenen zurück auf überzeugende 10,9 Prozent Marktanteil. Dennoch war man in der Zielgruppe der gefragteste der privaten Sender.hatte nach der Rückkehr aus der Sommerpause etwas zu kämpfen gehabt. Nun hatte sich die Reichweite von zuletzt 0,40 auf gestern 0,52 Millionen Menschen vergrößert. So kletterte die Quote von mageren 1,7 auf akzeptable 2,2 Prozent Marktanteil. Zudem waren nun 0,32 Millionen Werberelevante mit von der Partie, welche den Marktanteil von zuletzt 5,3 auf mäßige 5,7 Prozent anhoben.In der neusten Ausgabe der Reportagestand gestern die Frage „Wie gefährlich ist Tik Tok?“ im Mittelpunkt. Auch wenn die Kritik wächst, nutzen allein in Europa über 150 Millionen Menschen die chinesische App. Weltweit sind es sogar über eine Milliarde Nutzer. Mit 0,32 Millionen Fernsehenden war das Programm nicht mehr allzu sehr gefragt. Maue 2,0 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Auch die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige waren auf magere 5,2 Prozent zurückgefallen.