«Monster High» kehrt zurück

US-Fernsehen

Nickelodeon und Mattel haben viele neue Episoden im Gepäck.

kehrt im Oktober zurück: Den ganzen Monat werden neue Geschichten laufen, beginnend am Montag, den 2. Oktober um 17:00 Uhr auf Nickelodeon. Der gruselige Spaß beginnt mit dem halbstündigen Special "Spell The Beans", in dem Dracula einem Hexengerücht an der Monster High nachgeht und Draculaura vor der Frage steht, ob sie ihr Geheimnis verraten oder sich erwischen lassen soll. Neue Episoden werden weiterhin werktags um 17:00 Uhr auf Nickelodeon ausgestrahlt.Monster High geht weiter mit dem Debüt neuer und alter Charaktere und weiteren halbstündigen Specials im Laufe der ersten Staffel, in denen die Schüler eine Zombie-Invasion, eine Nacht des Schreckens, die Jagd nach Monster-Talismanen, Zwischenprüfungen und vieles mehr bekämpfen. Die brandneuen Episoden führen alle zu einem monströsen Finale der ersten Staffel auf dem Monsterball später im Herbst.Fans können Monster High auf der Nick App, Nick.com und VOD sehen und den Monster High YouTube-Kanal besuchen, um mit der Serie auf dem Laufenden zu bleiben, und die neue Monster High-Webserie «Monster High Mysteries: Monster Ball» entdecken, die am 27. Oktober Premiere feiert. Neue Episoden des Comedy-Abenteuers werden im Laufe des Jahres auf Nickelodeon und Paramount+ in Kanada, Großbritannien und Australien zu sehen sein, und bald darauf auch in weiteren internationalen Ländern.Die von Nickelodeon und Mattel neu gestaltete «Monster High» folgt den kultigen Teenager-Kindern der legendären Monster Clawdeen Wolf, Draculaura, Frankie Stein und Deuce Gorgon, die an dem Ort, an den sie alle gehören, entdecken, wer sie sind: Monster High. Zu den Sprechern der Monster High gehören Gabrielle Nevaeh (Clawdeen Wolf), Courtney Lin (Draculaura), Iris Menas (Frankie Stein), Tony Revolori (Deuce Gorgon), Kausar Mohammed (Cleo De Nile), Valeria Rodriguez (Lagoona Blue), Alexa Kahn (Toralei Stripe), Alexander Polinsky (Heath Burns) und Debra Wilson (Headmistress Bloodgood).