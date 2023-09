«Lego Masters» hängt «Zurück in die Schule» ab

Quotennews

Im Showduell hatte RTL klar die Nase vorn, denn trotz konstanter Reichweite verlor «Zurück in die Schule» deutlich an Boden. «Lego Masters» musste aber ebenfalls einen Staffeltiefstwert hinnehmen.

Zwischen Sat.1 und RTL kam es am Freitagabend einmal mehr zum Show-Kampf zwischen Jörg Pilawasund Daniel Hartwichs. Die Sat.1-Quizshow, die seit Ende August auf einem neuen Sendeplatz beheimatet ist, startete mit 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr gut aus den Startlöchern. In der zweiten Woche rutschte das Ergebnis jedoch auf 5,6 Prozent, vor acht Tagen wurden immerhin 7,6 Prozent gemessen. Gegenüber dem Auftakt verlor Pilawa allerdings über 300.000 Zuschauer.Diesmal erreichte «Zurück in die Schule» erneut nur 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter leicht verbesserte 0,30 Millionen werberelevante Seher. Die Marktanteile verschlechterten sich auf 4,1 respektive 6,1 Prozent. Damit gab es erneut nichts gegen RTL zu gewinnen. «Lego Masters» debütierte am 1. September und blieb auf dem Gesamtmarkt recht stabil und feierte zweimal tolle Zielgruppen-Quoten.Nach 12,3 und 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wies die AGF diesmal allerdings nur 11,7 Prozent aus. Es wurden 0,58 Millionen junge Zuschauer registriert, was ebenfalls einer kleinen Verbesserung gegenüber der Vorwoche entsprach. Auf dem Gesamtmarkt war die Reichweite ansteigend, blieb aber enttäuschend. RTL musste sich mit 1,25 Millionen Sehern und 5,5 Prozent Marktanteil begnügen.