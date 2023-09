Freitag erneut schwächster «Quiz Taxi»-Tag

Quotennews

Die Werte der Kabel-Eins-Sendung scheinen sich einzupendeln. Am Freitag waren die Werte zwar erneut am niedrigsten, doch die enormen Ausreißer blieben in Woche zwei aus.

Der Unterföhringer Privatsender Kabel Eins hat Anfang September sein nach wie vor beliebtes Vorabend-Quizaus der Garage geholt und mit dem Original-Moderator Thomas Hackenberg neuaufgelegt. In der ersten Sendewoche überzeugte die 19-Uhr-Sendung mit bis zu 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Nur am vergangenen Freitag brachen die Werte deutlich ein und es reichte nur für 2,1 Prozent. In der zweiten Sendewoche zeigte sich die filmpool-Produktion etwas stabiler, konnte das hohe Niveau aber nicht halten. Am gestrigen Freitag blieb der Einbruch aus, dennoch setzte es erneut die niedrigsten Werte der Woche.Die 30-minütige Sendung verfolgten 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem Marktanteil von nur 1,6 Prozent entsprach. Damit fuhr «Quiz Taxi» das bislang schlechteste Ergebnis seit dem Neustart ein. In der Zielgruppe sicherte sich Thomas Hackenberg 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige – doppelt so viele wie vor acht Tagen – und ausbaufähige 3,0 Prozent. Damit steht ein Wochenschnitt von 0,40 Millionen Zuschauern und 3,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zu Buche.sorgte im Anschluss für 0,39 Millionen Zuschauer, von denen 0,15 Millionen unter 50 Jahre alt waren, sowie 2,0 respektive 4,1 Prozent Marktanteil.In der Primetime tat sich die orangefarbene Eins traditionell schwer. Die Episoden fünf bis acht der 17.-Staffel erreichten im Schnitt 0,55 Millionen Zuschauer. Ab 20:15 Uhr interessierten sich 0,54 Millionen Menschen für die Folge „Schlaflos“. Die Marktanteile wurden auf 2,3 respektive 2,9 Prozent beziffert. „Beste Freunde“ und „Monarch Motel“ sorgten für 0,56 und 0,55 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe belief sich das Ergebnis auf 2,2 und 3,3 Prozent. Ab 23:15 Uhr sorgte „Falsche Töne“ für 0,54 Millionen Zuschauer und erstmals an diesem Abend überdurchschnittliche 4,7 Prozent.