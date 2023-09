Jamie Oliver reist bei RTL Living ans Mittelmeer

TV-News

Die Fernsehstation hat fünf Folgen von einer neuen Factual-Reihe im Programm.

Der in Clavering, Essex, geborene Koch Jamie Oliver hat schon wieder ein neues Format abgedreht. Seit Jahren produziert der Fernsehstar vor allem für Channel 4 zahlreiche Projekte. In diesem Jahr setzte man auf den Vierteiler «Jamie Cooks The Mediterranean», das in Deutschland den Titelträgt.Der Sendestart erfolgt am Donnerstag, den 12. Oktober, um 20.15 Uhr beim Pay-TV-Sender RTL Living. Zunächst setzen die Verantwortlichen auf die Folge, die in Griechenland spielt. Auf der Suche nach neuen, einzigartigen Rezepten reist Jamie Oliver in den Mittelmeerraum nach Griechenland, Tunesien, Spanien und Frankreich. Er wird unter anderem von den Aromen, Zutaten und der kulinarischen Vielfalt inspiriert. Jamie lernt während seiner Entdeckungstour Einheimische kennen, die ihm ihre besonderen Techniken bei der Zubereitung von leckeren Gerichten zeigen. Das gewonnene Wissen nutzt er, um in bezaubernder Kulisse zwei leckere Rezepte zu kreieren, die von jedem problemlos von Zuhause aus nachgekocht werden können. Vom rauchigen Auberginenfladenbrot bis hin zur Zucchini-Oliven-Tarte ist für jeden Geschmack etwas dabei.Einen Tag später beginnt die Fernsehstation mit der Wiederholung von. Bei diesen luxuriösen Herbergen ist beim Einchecken Wagemut gefordert. In Kambodscha gibt es das Shinta Mani Wild Hotel, das nur über ein Drahtseil zu erreichen ist. In Italien und Wales kann man an steilen Klippen Unterkunft finden. Und in Lappland geht es in schwindlige Höhen in ein Baumhotel. Besucht wird auch ein Hotel in England, das häufig vom Meer abgeschnitten ist.