RTL Crime plant Fitzek-Marathon

TV-News

Der Fernsehsender wiederholt gleich vier Krimis an einem Abend.

Die Verantwortlichen von RTL Crime haben einen Fitzek-Abend programmiert. Am Dienstag, den 24. Oktober 2023, startet man ab 20.15 Uhr durch. Los geht es mit. Die Hauptrolle spielte Lucas Gregorwicz, der in die Rolle des Martin Schwartz schlüpfte. Dessen Frau und seinen Sohn sind während einer Reise auf einem Schiff verloren gegangen.Jetzt wird er erneut auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen, doch dann taucht ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder auf. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm.„Der Fall Hegel“ aus der Reiheist für 22.15 Uhr eingeplant. 90 Minuten später wird „Die Frequenz des Todes“ gesendet. Die Hauptrollen in beiden Filmen spielen Juergen Maurer und Janina Fautz. Nachtschwärmer bekommen ab 01.20 Uhr nochserviert, der Film ist mit Armin Rohde und Arnd Klawitter besetzt.