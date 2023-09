Bei Netflix strandet man mit der Schwiegermutter

International

Fernanda Souza wird die neue Reality-Show beim amerikanischen Streamingdienst moderieren.

Für Reality-Show-Fans, die auf der Suche nach einer neuen Sendung sind, hat Netflix jetzt eine neue Sendung namensangekündigt. Dabei handelt es sich um die erste brasilianische Reality-Show, die Netflix veröffentlicht. Die von Fernanda Souza moderierte Sendung wird in zwei Teilen ausgestrahlt, der erste am 9. Oktober und der zweite am 25. Oktober.Im Trailer informiert Fernanda die Zuschauer über ihre neue Mission bei Netflix: ein noch nie dagewesenes Experiment auf einer einsamen Insel, bei dem sechs anonyme Paare ihren Alltag in der Stadt hinter sich lassen. Sie glauben, dass sie an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem sie zusammenarbeiten werden, um einen Preis von 500.000 brasilianischen Reals zu gewinnen (knapp 95.000 Euro). Doch das Spiel nimmt eine unerwartete Wendung, als ein zusätzlicher Koffer auftaucht und sich herausstellt, dass die beiden Schwiegersöhne und -töchter mit ihren Schwiegermüttern – ihren wahren Partnern im Wettbewerb – feststecken werden. In der Zwischenzeit werden die Söhne und Töchter alles von einem anderen Ort auf der Insel aus beobachten. Wird irgendjemand es lebendig herausschaffen?Die von Mixer Films produzierte und vor der Küste von São Paulo gedrehte Show wird von Ricardo Perez zusammen mit Sarah Rodrigues und Vivian Alano inszeniert, die auch bei «Too Hot to Handle» Regie geführt haben: Brasilien.