«Das große Backen» legt einen deutlichen Sprung nach oben hin

Quotennews

Aber auch «TV total» baute seine Reichweite gegenüber dem Start in der Vorwoche aus.



Dass sich immer mehr Menschen in Deutschland vegan ernähren, hat auch Auswirkungen in den Backstuben. Denn auch leckere Kuchen und Torten können ohne tierische Produkte zubereitet werden, was die Hobbybäcker in dieser Folge vonunter Beweis stellen sollten. Die erste Aufgabe sollte eine Frucht-Komponente beinhalten, während Mohn den aromatischen Schwerpunkt bildete. Die technische Prüfung bestand aus Apfeltaschen aus Blätterteig.In der Woche zuvor hatten 1,21 Millionen Fernsehende für die Backshow eingeschalten, was zu hohen 5,7 Prozent Marktanteil geführt hatte. Die 0,44 Millionen Jüngeren beliefen sich auf starke 10,0 Prozent. Gestern stieg die Reichweite mit 1,45 Millionen Menschen deutlich an und übertraf auch den Wert in der ersten Woche. Dies hatte ein überzeugendes Resultat von 6,7 Prozent Marktanteil zur Folge. Auch die 0,53 Millionen Umworbenen steigerten sich deutlich und landeten bei herausragenden 11,2 Prozent.hatte sein Comeback nach der Sommerpause in der Vorwoche mit 1,00 Millionen Interessenten sowie 4,4 Prozent Marktanteil hingelegt. Bei den 0,52 Millionen Werberelevanten wurden starke 11,7 Prozent gemessen. Auch hier war eine Steigerung auf 1,07 Millionen Neugierigen festzustellen, während die Quote mit 4,4 Prozent konstant blieb. Das jüngere Publikum vergrößerte sich hingegen auf 0,65 Millionen Menschen, so dass auch der Marktanteil auf 12,2 Prozent stieg.