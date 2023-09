Katja Horneffer: Tiefs sind die Gestalter beim Wetter, Hochs hängen meist nur träge in der Gegend herum

Interview

Die Diplom-Meteorologin spricht im Quotenmeter-Interview über den Klimawandel und welche Dinge für eine entsprechende Präsentation des Wetters wichtig ist.

Hochdruckgebiete hatten damals männliche Namen – und zwar immer. Genauso wie Tiefdruckgebiete immer weibliche Vornamen hatten. Eingeführt wurde die Namensvergabe im Jahr 1954 von der späteren ZDF-Meteorologin Dr. Karla Wege, als sie noch Studentin an Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin war. Das hatte zunächst vor allem akademischen Wert, weil sich so die Tiefs leichter voneinander unterscheiden ließen. Und es gab zunächst eine Liste mit 260 Namen, die einfach nacheinander „abgearbeitet“ wurden. Erst im Februar 1990, als die beiden Orkantiefs „Vivian“ und „Wiebke“ mit diesen Namen medial in Erscheinung traten, wurde die Namensvergabepraxis einem größeren Publikum bekannt. Und sie rief sofort Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan. Dabei ist es praktisch, wenn immer alle Hochs männliche und alle Tiefs weibliche Vornamen tragen – oder umgekehrt. Tiefs sind die Gestalter beim Wetter, Hochs hängen meist nur träge in der Gegend herum. Es setzte sich dann die aktuelle Vergabepraxis durch, nach der alternierend von Jahr zu Jahr mal die Tiefs weiblich, mal die Hochs weiblich benannt werden, und im nächsten Jahr ist es andersherum. Und für die Namen kann seit 2002 gegen eine Gebühr eine Patenschaft übernommen werden.Als Meteorologin können Sie an diversen Forschungseinrichtungen und Universitäten arbeiten. Das Berufsfeld umfasst ein großes Themenfeld der Physik der Atmosphäre: Paläoklimatologie, Klimaforschung, Wolkenphysik, Luftchemie, Bio- und Umweltmeteorologie, Stadtklimatologie, Attributionsforschung, Aerosolausbreitungsrechnung, numerische Modellierung, gekoppelte Ozean-Atmosphäre-Modelle, Geo-Engineering, Fernerkundung und Satellitenmeteorologie, Agrarmeteorologie, Wetterrisikomanagement und natürlich Synoptik – also Wettervorhersage.„A ship in a harbour is safe, but that is not where ships are built for.”Ich kann Ihnen nur sagen, worauf ich achte: Ich versuche allen meinen Teammitgliedern jederzeit gerecht zu werden. Jede und jeder soll ein Umfeld vorfinden, in dem er oder sie gerne im Team und für das Team arbeitet.Nein.Ein virtuelles Nachrichtenstudio, wie das ZDF es hat, ermöglicht uns, im Wetter bildstarke Erklärungen zu unterschiedlichen meteorologischen und klimatologischen Phänomenen aufzubereiten – und den Zuschauerinnen und Zuschauern auf unterhaltsame Weise neue Erkenntnisse zu vermitteln.Im Vordergrund jeder Wetterpräsentation steht die Informationsvermittlung. Es sind viele Daten und Fakten, die in etwas mehr als einer Minute dem Publikum vermittelt werden. Deshalb steht die Klarheit der Grafik und die Deutlichkeit der Prognose an erster Stelle. Alles, was die Verständlichkeit fördert, ist zu begrüßen. Da das ZDF ein nationaler Sender ist, werden wir in der Präsentation die Deutschlandkarte weiterhin verwenden – wie sollten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sonst orientieren?Wetter ist das, was Sie heute und in den nächsten Tagen an dem Ort erleben, an dem Sie sich gerade aufhalten. Klima ist das, was über einen längeren Zeitraum – etwa 30 Jahre – über einem größeren Gebiet gemittelt an Wetter vorkommt. Da mittelt sich ein kühler August heraus. Wir erkennen, dass sich in Deutschland das Klima verändert. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist seit 1881 um 1,7 °C gestiegen.Offizielle Temperaturmessungen erfolgen durch den Deutschen Wetterdienst. Dieser garantiert mit seinen Messungen eine Vergleichbarkeit nach internationalen Vorgaben. So müssen die Messfelder, auf denen gemessen wird, strengen Vorgaben genügen und Temperaturfühler vor Sonne geschützt und belüftet werden, um verlässliche Ergebnisse zu liefern. Wenn jemand fünf Zentimeter über dem schwarzen Asphalt in der Sonne eine Temperatur misst, hat das mit einer offiziellen Temperatur genauso wenig zu tun, wie eine Messung im hauseigenen Tiefkühlfach.Wetter ist und bleibt ein chaotisches System. Wir bemühen uns im Team jederzeit um die beste Prognose, checken möglichst viele numerische Wettervorhersagemodelle und lassen unsere eigenen synoptischen Erfahrungen einfließen – und sind dennoch vor gelegentlichen Fehlprognosen nicht völlig gefeit.