Amazon kündigt «Everybody Loves Diamonds» an

International

Die italienische Fernsehserie mit Kim Rossi Stuart startet am 13. Oktober.

Die neue Serieist die kommende italienische Raubserie mit einem komödiantischen Twist mit Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli und Leonardo Lidi in den Hauptrollen, mit der Beteiligung von Rupert Everett und Malcolm McDowell als Khan. Die Originalserie ist inspiriert vom Antwerpener Diamantenraub aus dem Jahr 2003, der von den Medien auf der ganzen Welt als "der größte Diamantendiebstahl der Welt" bezeichnet wurde.«Everybody Loves Diamonds» wird am 13. Oktober exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt starten. Die achtteilige Serie folgt einem Team italienischer Kleinganoven unter der Leitung von Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), dem es gelingt, mit einem genialen Plan die Sicherheitskräfte auf höchster Ebene zu täuschen und Edelsteine im Wert von Millionen von Dollar aus dem Antwerpener Diamantenzentrum zu stehlen.«Everybody Loves Diamonds» wird von Gianluca Maria Tavarelli inszeniert, von Mario Gianani und Lorenzo Gangarossa für Wildside, ein Fremantle-Unternehmen, produziert und von Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri und Bernardo Pellegrini geschrieben. In der internationalen Besetzung der Serie spielen außerdem Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin und Athaya Mokonzi.