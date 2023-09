«The Talk» und Jennifer Hudson gehen auf Sendung

US-Fernsehen

Die zwei Sendungen werden ab der kommenden Woche wieder ausgestrahlt.

In der vergangenen Woche haben die Verantwortlichen von «The Talk» eine Testshow aufgezeichnet. Nach Informationen von „Variety“ kam diese bei den Produzenten recht gut an, weshalb die Gesprächssendung ab der kommenden Woche wieder auf Sendung gehen soll. Ab Montag, den 18. Oktober, wird CBS seine Show um 14.00 Uhr wieder ausstrahlen.Unterdessen soll auchmit neuen Folgen fortgesetzt werden. Die Produktion von JHud Productions, Telepictures und Warner Bros. Television ist seit einem Jahr auf Sendung und hätte am Dienstag ein kleines Jubiläum gefeiert. Nun wird die Talkshow mit Jennifer Hudson wieder on Air geschickt. Hudson übernahm die «Ellen»-Show.Auch «The Drew Barrymore Show» ist aus der verlängerten Sommerpause zurück. Jedoch war das für die Schauspielerin und Moderatorin zunächst kein erfolgreiches Unterfangen, denn sie wurde als Streikbrecherin gebrandmarkt. Allerdings ist den Talkshow-Moderatoren erlaubt, dass sie weiterhin arbeiten dürfen.