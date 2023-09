«007s Road to a Million» sucht neue Kandidaten

England

Die erste Staffel muss zwar erst gedreht werden, eine weitere Season ist aber schon in Planung.

Derzeit lässt Amazon eine Reality-Show zum Thema James Bond drehen. Wie das Fachblatt „Variety“ schreibt, arbeitet man schon an einer zweiten Runde. Aus diesem Grund casten die Verantwortlichen bereits neue Gesichter für. Die Produzenten suchen "dynamischeren Duos, die über den Globus jetten und ihren Verstand und ihr Allgemeinwissen einsetzen, um Fragen zu beantworten, die auf der ganzen Welt versteckt sind",Die Dreharbeiten der Sendung sollen "das ganze Jahr 2024 hindurch stattfinden". Im Castingaufruf heißt es weiter: "Man muss kein Bond-Fan sein, um sich zu bewerben, aber wir suchen Zweierteams, die sich in ihrer Beziehung sehr nahe stehen und Spaß an einem Abenteuer haben“.In der neuen Sendung, in der «Succession»-Star Brian Cox als Host fungiert, werden zahlreiche Duos auf der gesamten Welt reisen und Aufgaben lösen. Die Teilnehmer von «007’s Road to a Million» können einen Geldpreis von einer Million britischen Pfund gewinnen. Zu den Reisezielen gehören die schottischen Highlands, Venedig und Jamaika. Neben der Amazon-Tochter MGM Alternative und Amazon Studios sind auch 72 Films und Eon an der Serie beteiligt.