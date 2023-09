iSpot kauft Messunternehmen 605

Vermischtes

Der Nielsen-Konkurrent hat einen weiteren Mitbewerber erworben.

iSpot hat das TV-Messungsunternehmen 605 übernommen. Dies ist der jüngste Deal, mit dem das Unternehmen sein Video-Attributionsgeschäft stärken will, so CEO Sean Muller gegenüber Axios. Die Übernahme verbessert iSpots Fähigkeit, die Ergebnisse oder die Effizienz von Werbekampagnen zu messen, durch einen besseren Zugang zu Datensätzen von Drittanbietern und bringt mehr technisches Talent mit sich.Muller lehnte es ab, die Bedingungen des Deals bekannt zu geben, außer dass es sich um eine Mischung aus Bargeld und Aktien handelt. Das 2016 gegründete Unternehmen 605 wurde von Dolan Family Ventures unterstützt. Seine Gründerin Kristin Dolan wurde im Februar zum CEO von AMC Networks ernannt.Muller sagt, dass die 85 Mitarbeiter des Unternehmens zu iSpot wechseln, wodurch sich die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf 464 erhöht. "Wir glauben, dass 605 ein verstecktes Juwel ist", sagt Muller und verweist auf das Technologiepaket und das Team von Ingenieuren und Datenwissenschaftlern. Wie es funktioniert: Laut Muller stützt sich die Ergebnismessung von iSpot vor allem auf First-Party-Daten, das heißt auf Daten, die Vermarkter direkt bei den Verbrauchern erheben, während 605 auf Datensätze von Drittanbietern zurückgreift, darunter Daten von Konsumgüter-, Automobil- und Pharmamarken, Kreditkartentransaktionen und Standortdaten.Außerdem werden die Daten der Set-Top-Boxen von 605 aus 16,6 Millionen Haushalten integriert, so dass nun TV-Gerätedaten aus 82,7 Millionen Haushalten vorliegen. "Unser Nordstern ist die Effektivität von TV- und Videowerbung", sagt Muller. "Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Werbeeinkäufern und -verkäufern zu helfen, die Effektivität ihrer Investitionen zu verstehen, sowohl aus kreativer als auch aus medialer Sicht."