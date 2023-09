«Wir werden groß!» geht weiter

TV-News

Im Oktober präsentiert VOX von dem Doku-Projekt drei neue Folgen, in denen die Kinder ohne Eltern in den Urlaub fahren.

VOX hat drei neue Folgen der Langzeitdokumentationangekündigt, die ab dem 10. Oktober immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Nachdem sich im vergangenen Sommer zwei Ausgaben mit dem Einzug der Kinder in Haus beschäftigt hatte, geht es in diesem Jahr um das Fahren in den Urlaub. VOX begleitet die Kindergruppe bereits seit acht Jahren, nun machen die zwölf Kinder allein Urlaub und werden dabei wissenschaftlich begleitet. In einem Ferienhaus mit 30 Kameras leben die Elf- und Zwölfjährigen zusammen und werden von den zwei Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum beobachtet.Nach dem Ferienabteuer der Großen widmen sich die Entwicklungspsychologen in der dritten Folge erstmals der Altersgruppe der Dreijährigen: Nachdem das erste Langzeitprojekt mit Vierjährigen startete, tauchen die Experten bei VOX somit zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in „Die Welt der Dreijährigen“ ein.Zudem hat VOX eine weitere Dokumentation in der Primetime angekündigt. Im Nachlauf an die zweite «Doc Caro»-Folge holt der Kölner Sender die RTL+-Reportageins Free-TV. Die Doku, die im vergangenen Jahr beim Streamingdienst debütierte, beschäftigt sich mit der Ermordung der Geschwister Melanie und Karola Weimar im Jahr 1986. Nach jahrelang andauernden Prozessen wurde schließlich die Mutter der beiden Mädchen, Monika Böttcher (geschiedene Weimar), zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Morde hat sie aber nie gestanden. Auf der Suche nach der Wahrheit hat Spiegel TV den Mordfall jetzt noch einmal recherchiert und ist dabei auf neue Informationen gestoßen.