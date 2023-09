FOX setzt «Lego Masters» fort

US-Fernsehen

Auch im kommenden Jahr sollen die Kandidaten wieder Klemmbausteine zusammensetzen.

Die erfolgreiche Wettbewerbsseriewurde für eine fünfte Staffel verlängert, wie Allison Wallach, President, Unscripted Programming, FOX Entertainment, bekannt gab. Die fünfte Staffel von «LEGO Masters» wird in der Saison 2024-2025 auf FOX ausgestrahlt. Will Arnett kehrt als Moderator und ausführender Produzent zurück. Die Brickmasters Amy Corbett und Jamie Berard sind ebenfalls als Juroren wieder dabei."Mit Will Arnett am Ruder ist «LEGO Masters» zu einem festen Bestandteil des FOX-Programms geworden und ein schnell wachsendes Franchise in unserem Programm", sagte Wallach. "Wir freuen uns sehr, dass Will, Endemol Shine North America, Tuesday's Child, Plan B Entertainment und die LEGO Group die fünfte Staffel verlängert haben, um den Fans weitere unglaubliche LEGO Bauwerke zu bieten."Darüber hinaus wird Will Arnett die zweite Folge des Weihnachtsspecials «LEGO Masters» moderieren: «Celebrity Holiday Bricktacular», das am Montag, 18. Dezember um 20:00 Uhr und Dienstag, 19. Dezember um 20.00 Uhr ausgestrahlt wird. Das Special wird im Dezember 2024 für eine dritte Folge zu FOX zurückkehren.