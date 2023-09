RTL+ findet Starttermin für «Club Las Piranjas»

TV-News

Die Serien-Neuauflage debütiert Mitte Oktober beim Streamingdienst und soll später im Jahr auch bei RTL zu sehen sein.

Hape Kerkeling wird ab dem 19. Oktober wieder als Hotel-Animateur Edwin Öttel zu sehen sein, denn dann startet bei RTL+ die Neuauflage vonals vierteilige Mini-Serie. Erstmals hatte RTL Deutschland die Neuauflage im Dezember 2021 angekündigt, die Produktion erfolgte zwischen April und Juli 2022 auf Mauritius und in Köln und Umgebung, die Ausstrahlung war damals ursprünglich für Ende des vergangenen Jahres angekündigt gewesen. Neben Kerkeling werden auch Angelika Milster, die damals wie heute Edwins gewiefte (Ex-)Kollegin Biggi Jakobs spielt, und Judy Winter, die erneut in die Rolle von Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger schlüpft, zu sehen sein.In weiteren Hauptrollen spielen Ben Münchow («Weil wir Champions sind») als Edwins Sohn Björn und Trang Le Hong («Doppelhaushälfte») als Björns Verlobte Lani. Außerdem standen Cordula Stratmann, Benno Fürmann, Rick Kavanian und Andrea Sawatzki vor der Kamera. Die Regie übernahm Sven Unterwaldt nach den Drehbüchern von Mark Werner und Marko Lucht.Zum Inhalt: Edwin Öttel (Kerkeling) hat im Leben nicht wirklich viel richtig gemacht – dafür aber einiges falsch. Auch seine Karriere als Animateur hat er eigentlich längst an den Nagel gehängt. Doch plötzlich wird er von der Vergangenheit eingeholt. Seine Ex-Chefin und Ex- Geliebte Dr. Wenger (Winter) eröffnet Edwin die Chance seines Lebens: Wenn er die anstehende Hochzeit ihres gemeinsamen Sohns Björn (Münchow) verhindert, erbt er die Hälfte des Clubresorts auf Mauritius, das dort von seinem Sprössling verwaltet wird. Gesagt, getan: Die ehemalige Animateurs-Legende begibt sich auf geheime Mission ins Urlaubsparadies. Dort angekommen setzt Edwin Himmel und Erde in Bewegung, um die Hochzeit platzen zu lassen. Doch ausgerechnet jetzt entwickelt er Vatergefühle.«Club Las Piranjas» ist eine Produktion von Warner Bros. International Television Production Deutschland in Zusammenarbeit mit Honeybird Film. Als Produzenten zeichnen Mark Werner, Tobias Rosen und Bernd von Fehrn (Director Fiction) für Warner Bros. IPTV sowie Hape Kerkeling, Dirk Kerkeling und Harro von Have für Honeybird Film verantwortlich. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortlichkeit bei Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Mini-Serie soll später im Jahr auch bei RTL im Free-TV gesendet werden, ein Ausstrahlungstermin steht allerdings noch nicht fest.