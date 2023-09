Rundschau

Daryl Dixon, Zweiter Weltkrieg und Frühstücksfernsehen

Fabian Riedner von 15. September 2023, 11:58 Uhr

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist ein weiterer Spin-Off von «The Walking Dead» gestartet. Netflix hat «All the Light We Cannot See» gezeigt und «The Morning Show» geht schwach weiter.

«The Walking Dead: Daryl Dixon» (seit 10. September bei AMC)

Nach seinem Austritt aus dem Commonwealth strandet Daryl Dixon in Frankreich und zieht den Zorn einer zersplitterten, aber wachsenden autokratischen Bewegung in Paris auf sich, die einen kleinen Jungen inmitten einer wohlwollenden religiösen Bewegung in Gefahr bringt.



Variety: “So aufwendig gedreht und gut gespielt die Serie auch sein mag, sie leidet unter einigen der gleichen Fallstricke wie ihr Vorgänger-Spin-off. Wie bei «Dead City» dauert es auch bei «Daryl Dixon» viel zu lange, bis die guten Momente kommen. Die atmosphärische erste Episode enthält lange Passagen der Stille, die von Daryls charakteristischen Grunzlauten unterbrochen werden, und es dauert fast die gesamte zweite Episode, bis er sich auf die Suche begibt, die den Hauptbogen der Staffel bildet. “







«All the Light We Cannot See» (ab 2. November bei Netflix)

Während des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege der blinden französischen Jugendlichen Marie-Laure LeBlanc (Aria Mia Loberti) und des deutschen Soldaten Werner Pfennig (Louis Hofmann) in Shawn Levys vierteiliger Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Anthony Doerr basiert.



Collider: “Die Stärke des Romans lag darin, wie unaufdringlich er sein konnte, und darin, dass er nicht so sehr auf die Details achtete, sondern auf das, was er tat. So sehr Ruffalo und Loberti auch versuchen, gegen die fehlgeleitete Geschichte anzukämpfen, die sich um sie herum abspielt, die emotionale Resonanz, die sie finden, entsteht trotz der meisten kreativen Entscheidungen. Die Charaktere und die Kämpfe, die sie durchmachen, werden nicht im Detail gezeigt, und all die tief empfundenen Momente gehen in den konstruierten Cliffhangern am Ende der Episoden unter, was genau das zur Folge haben könnte, wovor Michael Haneke gewarnt hat. Es gibt einen grundsätzlichen Mangel an Tiefe, die in die feineren Details investiert wird. Je länger man sich mit der Serie beschäftigt, desto mehr werden die subtilen Stärken des Originals zugunsten einer Standarderzählung aufgegeben. Die Netflix-Adaption streicht immer wieder wichtige Themen und Entwicklungen, anstatt etwas Neues einzuführen, was zu einem explosiveren, aber leeren Erlebnis führt.“







«The Other Black Girl» (seit 13. September bei Hulu)

Die Redaktionsassistentin Nella (Sinclair Daniel) freut sich, mit der Einstellung von Hazel (Ashleigh Murray) nicht mehr die einzige Schwarze in ihrer Firma zu sein, doch schon bald geschehen in diesem Thriller nach dem Roman von Zakiya Dalila Harris seltsame Dinge.



The Hollywood Reporter: “«The Other Black Girl» gibt sich nie dem vollmundigen Horror hin, sondern bleibt auf der leichteren Seite des komisch-schaurigen Spektrums. Die verrücktesten Wendungen ergeben sich aus der realen und nachvollziehbaren Erschöpfung, die aus dem jahrelangen Versuch resultiert, einer Form gerecht zu werden, die nie für einen selbst geschaffen wurde. «The Other Black Girl» ist ohnehin nicht wirklich an klaren Lösungen interessiert. ‚Schwarze Menschen dürfen jetzt chaotisch sein‘, sagt Nella zu Diana und zitiert damit Shonda Rhimes. Sie könnte diese Serie gemeint haben. Das Vergnügen von «The Other Black Girl» liegt in der Bereitschaft, große Sprünge zu machen, und es scheint, dass der Druck, etwas anderes zu sein als das, was sie sein will, sie nicht stört.“







«The Morning Show» (seit 13. September bei Apple)

In der neuen Staffel von «The Morning Show» ist die Zukunft des Senders ungewiss und Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, als ein Tech-Titan Interesse an UBA zeigt. Unerwartete Bündnisse bilden sich, Privates und Vertrauliches wird als Waffe eingesetzt, und alle sind gezwungen, sich mit den eigenen Grundwerten auseinanderzusetzen – innerhalb und außerhalb des Newsroom.



Die Zeit: “Als Bradley Jackson ist Witherspoon die große Aufrichtige im Universum der Morning Show, die einzige Journalistin der Serie, die ihren Beruf für ehrenwert zu halten scheint. Sie ist also auch die langweiligste Figur – bis eine schicksalhafte Begegnung beim Sturm auf das Kapitol ihren Glauben an die eigene Profession erschüttert. Fragen um das Verhältnis zwischen Aktivismus und Journalismus, beruflicher und persönlicher Verantwortung, entstehen daraus. Gut möglich, dass sich «The Morning Show» trotz all ihrer Schwächen in einer vierten Staffel um die Beantwortung dieser Fragen kümmern wird.“







«All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar» (seit 8. September bei Amazon)

Die Doku-Serie bietet den Fußballfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Um das zu erreichen, haben die Mannschaft und der Trainerstab dem Kamerateam die Türen geöffnet, um ungefilterte und jederzeit authentische Einblicke in interne Abläufe zu ermöglichen und alles über die emotionalen Momente und Meilensteine des Turniers zu vermitteln. Obwohl das Turnier angesichts hoher Erwartungen und Hoffnungen eine sportliche Enttäuschung war, dürfen sich Prime-Mitglieder auf eine bewegende und filmisch hochklassisch umgesetzte Dokumentation freuen, voller Drama, Emotionen und Überraschungen.



Süddeutsche: “Bierhoffs Satz steht programmatisch über der WM und auch über der nun freigelegten Haltung von Spitzenfußballern zu gesellschaftspolitischen Themen. Sie sind nicht wirklich interessiert, deshalb werden sie davon überrollt. Schon bei der WM 2018 in Russland wussten sie beim DFB: Der politisch aufgeladene Streit um Mesut Özil, er wird sie nicht in Ruhe lassen. Und sie wissen jetzt, vor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland: All die kulturkämpferisch aufgeladenen Debatten um die Leistungsfähigkeit deutscher Fußballer, all das neurechte Gehetze und Gegeifere gegen die angeblich als linkes Zeitgeist-Spektakel ausgelegte EM - auch das wird sie nicht in Ruhe lassen.“



